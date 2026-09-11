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«Нетология»: спрос на обучение ИИ-специалистов растет на фоне других ИТ-профессий

Ко Дню программиста «Нетология» проанализировала, как в 2026 г. меняется спрос на обучение в ИТ и какие навыки становятся необходимыми разработчикам.

В первом полугодии 2026 г. на программе подготовки специалистов по искусственному интеллекту в среднем обучалось втрое больше студентов, чем на потоках других программ направления. При этом навыки работы с ИИ стали активно осваивать и в других ИТ-профессиях. Об этом CNews сообщил представитель «Нетологии».

Наибольший рост среди программ ИТ-направления в «Нетологии» показала новая программа подготовки специалистов по искусственному интеллекту. За первое полугодие 2026 г. на ней в среднем обучалось втрое больше студентов, чем на потоках других программ направления.

При этом спрос на обучение навыкам работы с ИИ вырос и в других профессиях. Сейчас эта тенденция развивается в двух аспектах: как инструмент для действующих разработчиков и как самостоятельная профессиональная специализация. За последний год элементы работы с ИИ появились во всех программах «Нетологии» в ИТ-направлении. 77% курсов программирования сегодня включают модули с изучением профильных ИИ-навыков, связанных с рабочими задачами конкретного специалиста. В остальных предусмотрен базовый модуль по грамотной работе с ИИ.

В топ востребованных программ профессионального обучения 2026 г. в ИТ-направлении входят: специалист по искусственному интеллекту, специалист по информационной безопасности и DevOps-инженер. Стабильным остается и интерес к обучению инженерным специальностям: в отличие от ряда других профессий, где спрос колеблется, подготовка инженеров по автоматизации сохраняется год к году.

Новые ИИ-профессии и навыки на фоне роста конкуренции на рынке труда дают специалистам дополнительное конкурентное преимущество. При этом удерживается повышенный спрос на специалистов middle- и senior-уровня. Среди таких направлений отмечают:

DevOps-инженерию. Спрос поддерживают переход компаний на облачную инфраструктуру, распространение Kubernetes и процессы импортозамещения, тогда как количество специалистов с достаточным практическим опытом остается ограниченным.

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Go-разработку. Потребность компаний в специалистах растет быстрее, чем пополняется пул разработчиков с необходимым опытом.

Кибербезопасность и DevSecOps. На спрос влияют рост числа киберугроз и усиление требований к безопасности. Особенно востребованы специалисты, способные не только обеспечивать защиту инфраструктуры, но и встраивать безопасность непосредственно в процессы разработки.

ИТ-специалистам приходится осваивать новые инструменты и после выхода на рынок труда, поэтому развитие все чаще продолжается на навыковых курсах, внутри профессиональных сообществ и строится вокруг конкретных рабочих задач.

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В ИТ-сообществах «Нетологии» сегодня состоят около 2,5 тыс. специалистов. Крупнейшее из них объединяет аналитиков данных — более 1 тыс. участников. Также действуют сообщества «»-аналитиков и специалистов в области науки о данных, дата-инженерии, бизнес- и системной аналитики.

Анна Шуликина, руководитель направления переквалификации в «Нетологии», сказала: «Искусственный интеллект сегодня становится базовым навыком и понятной точкой входа для специалистов. И эту тенденцию довольно просто объяснить. ИИ хоть и новая, но уже активно используемая технология практически во всех сферах. Крупные компании системно внедряют ИИ в свои процессы, включают требования к навыкам работы с нейросетями в вакансии, а применение ИИ — в свои KPI. Поэтому специалисты, которые успевают освоить новую технологию и встроить ее в свою практику, получают заметное конкурентное преимущество. Наши данные подтверждают, что будущие и действующие специалисты чаще выбирают программы с модулями по нейросетям — они готовы уделять дополнительное время и видят ценность в таком обучении».

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