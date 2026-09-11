«МегаФон» запустил 5G в Краснодаре

Краснодар вошел в число первых городов, где заработала сеть связи пятого поколения (5G) «МегаФона». На первом этапе оператор обеспечил покрытие в главном парке «Краснодар» — популярном месте отдыха жителей и гостей краевой столицы. Зона покрытия также включает прилегающие жилые массивы и автомобильные магистрали. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В столице Кубани новая зона 5G охватывает ключевые точки притяжения парка — стадион, амфитеатр, Японский сад, Парк Облаков, «Каньон», кроличью нору, подземный сад, гейзер, арт-объекты и спортивные площадки. Сеть также обновлена на прилегающих территориях и участках автомобильных дорог по улицам Восточно-Кругликовской, Тихорецкой, Школьной, имени Жлобы, Героев-Разведчиков, имени 40-летия Победы, Героя Сарабаева, Героя Владислава Посадского и других.

Основой для масштабного развёртывания стала действующая LTE-инфраструктура МегаФона. Благодаря технологической нейтральности оператор запустил 5G на существующих частотах, модернизировав базовые станции.

Подключиться к сети нового поколения могут владельцы смартфонов с поддержкой 5G. Для тех, чьи гаджеты не поддерживают новый стандарт, МегаФон предусмотрел опцию 5G режим. Благодаря ей специальные настройки сети увеличивают скорость интернета до сопоставимой с 5G даже вне зон покрытия и на любом смартфоне.

«Необходимость внедрения 5G на Кубани продиктована реальными запросами нашего времени. Спрос на высокоскоростной интернет постоянно растет и наша задача – сделать так, чтобы цифровая инфраструктура не просто отвечала текущим потребностям, но и имела запас прочности для развития: бизнесу переход на новый стандарт поможет запустить инновационные сервисы, городу – масштабировать "умные" решения, а жителям – пользоваться качественной связью, даже в часы пиковых нагрузок», — сказал руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.



