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«МегаФон» расширил зону LTE для трех тысяч угранцев

В селе Угра Смоленской области инженеры ввели в строй дополнительное телекоммуникационное оборудование. Современная инфраструктура обеспечила новый уровень голосовой связи и 4G‑интернета на скорости до 50 Мбит⁄с для более 3 тыс. местных жителей и гостей села. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Теперь пользователи в зоне охвата LTE-покрытия могут комфортно общаться в мессенджерах, пользоваться онлайн-банкингом, маркетплейсами, госпорталами и навигаторами. Увеличенная ёмкость сети позволяет оборудованию выдерживать большие нагрузки и поддерживать высокую скорость, с которой можно смотреть кино онлайн, делиться фото и роликами, а также общаться по видеосвязи с близкими.

Оценить новый уровень сети уже могут как жители села, так и путешественники. Здесь начинается один из лучших маршрутов для сплава на байдарках по реке Угре, поэтому туристы регулярно прибывают сюда на электричке в теплое время года.

Вместе с тем в зоне охвата нового оборудования улучшилась стабильность звонков по VoLTE — технология обеспечивает кристально чистую слышимость собеседника и позволяет одновременно общаться по телефону и пользоваться цифровыми сервисами.

«Для жителей таких сел, как Угра, качественная связь — не только общение близкими, но и возможность учиться онлайн, решать бытовые вопросы, оформлять документы или записываться к врачу без вынужденных поездок в город. Для этого мы расширяем зоны покрытия в точках, где это требуется в первую очередь. Примечательно, что новая инфраструктура связи пользуется большим спросом: жители Угры и гости села за первые недели работы запущенного оборудования проговорили по телефону более 400 часов и прокачали 2 ТБ трафика, чего хватило бы на тысячу фильмов», — сказал директор «МегаФона» в Смоленской области Константин Сазонов.

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Село — центр Угранского округа, расположено на одноименной реке Угре, известной многим из школьных учебников истории. Здесь также пролегает железнодорожный путь из Вязьмы в калужский Киров. Кроме того, в 2019 г. в рамках инвестиционной программы здесь открыли деревообрабатывающее безотходное производство полного цикла. Пиломатериалы поставляют крупным предприятиям, выпускающим мебель и отделочные материалы.

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