Максим Ликсутов: В Москве начали выпускать моноблоки с полностью отечественными жидкокристаллическими экранами

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» приступил к выпуску интерактивных моноблоков, оснащенных отечественным жидкокристаллическим модулем. Устройства объединяют вычислительный блок и сенсорный экран, а также поддерживают бесконтактное управление на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город системно поддерживает высокотехнологичные предприятия, чтобы наращивать промышленный потенциал и выводить на рынок инновационные решения. Резидент столичной ОЭЗ начал выпускать интерактивные моноблоки нового поколения с жидкокристаллическими модулями, произведенными в России. В одном корпусе такое устройство объединяет мощный вычислительный блок и сенсорный экран, что упрощает цифровизацию производственных процессов на предприятиях. Кроме того, моноблок можно адаптировать под бесконтактное управление с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Это расширяет сценарии его применения и делает работу с устройством более удобной для сотрудников», — сказал Максим Ликсутов.

Разработка компании «Некс-Т» (бренд NexTouch) предназначена для офисов, образовательных и медицинских учреждений, промышленных предприятий, госорганов и объектов критической информационной инфраструктуры. С помощью моноблока сотрудники могут визуализировать производственные данные, проводить мониторинг и анализ информации, работать с цифровыми и трехмерными моделями, а также обучать персонал прямо на рабочем месте. Устройство поддерживает опциональные бесконтактные сценарии, которые делают взаимодействие с техникой еще более интуитивным.

Генеральный директор NexTouch Владимир Крикушенко отметил, что запуск серийного выпуска жидкокристаллических модулей внутри страны меняет структуру рынка. Локальное производство гарантирует стабильные поставки критически важного компонента для самых разных отраслей. Раньше такие модули полностью ввозились из-за рубежа, и отечественные производители зависели от внешних поставок и колебаний цен. Собственное производство сокращает издержки и сроки доставки, снижает импортную зависимость и дает возможность активнее применять российские разработки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уникальных разработках столичных предприятий. В их числе — квантовый датчик и мини-шаттл для космических исследований, малый спутник для дистанционного зондирования Земли, плазменная двигательная установка для спутников, нейросетевой ускоритель для роботов и систем умного города, высокоскоростное оборудование для сетей 5G и многие другие.