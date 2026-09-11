Комплекс Panorama Vision обеспечивает распознавание объектов на территориях регионального масштаба

В КБ «Панорама» разработан комплекс автоматического распознавания и векторизации Panorama Vision версии 2.0.1. В новой версии добавлена поддержка заявок на обработку больших территорий. Максимальная площадь распознавания теперь определяется только количеством доступных пользователю процессорных единиц. Для обработки можно выбрать территорию города, области, края или республики и отправить ее в сервис одной заявкой. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Для запуска распознавания достаточно выбрать модель нейронной сети, указать область интереса и подать заявку. Дальнейшее разбиение территории выполняется автоматически внутри сервиса. Исходная заявка разделяется на подзаявки оптимального размера, которые последовательно обрабатываются комплексом. На границах участков распознанные контуры согласовываются между собой, что позволяет сформировать единую векторную карту без разрывов, возникающих при независимой обработке отдельных территорий.

При длительной обработке пользователю не требуется ждать завершения всей заявки. Промежуточные результаты по уже обработанным участкам можно загрузить на компьютер и использовать до окончания распознавания всей территории. Это удобно при работе с областями регионального масштаба, обработка которых может занимать несколько суток.

Возможности нового механизма проверены при формировании карты лесов Республики Башкортостан. Площадь территории распознавания составила около 247 тыс. км². На одном сервере обработка заняла семь суток. По результатам распознавания сформировано около 400 тыс. векторных объектов лесного фонда. Полученная карта была использована для дополнения данных OpenStreetMap.

Поддержка больших территорий позволяет применять Panorama Vision не только для локального дешифрирования отдельных участков, но и для обновления пространственных данных на уровне городов и регионов. Пользователю не требуется самостоятельно разбивать исходную территорию, создавать несколько заявок и объединять полученные результаты — эти операции выполняются сервисом автоматически.

Комплекс Panorama Vision позволяет векторизовать здания, дороги, контуры лесов, сельскохозяйственных полей и объектов гидрографии (рек, прудов, озер и других), а также выделять транспортные средства на снимках. Сервис расположен в сети Интернет на серверах КБ «Панорама»". Доступ к сервису осуществляется из списка прикладных задач ГИС «Панорама».