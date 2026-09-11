Каршеринг BelkaCar запустил два спецтарифа «В Москву» из Мытищ и Подольска

Каршеринг BelkaCar запустил два спецтарифа: из Мытищ в Москву и из Подольска в Москву. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

В пакет из Мытищ включено 60 минут и 20 км, стоимость тарифа составит от 300 руб. в зависимости от параметров поездки. В пакет из Подольска включено 120 минут и 35 км, стоимость – от 500 руб.

Перед поездкой советуем заранее обращать внимание на зоны, где необходимо будет завершить аренду в Москве в рамках тарифов. Тарифы будут действовать в течение месяца (до 06 октября).



