Innostage обновила платформу ИИ-агентов для автоматизации SOC – Innostage TDIR 1.5.1

Компания Innostage объявила о выходе версии 1.5.1 решения Innostage «TDIR Интеллектуальная автоматизация расследования инцидентов ИБ», предназначенного для интеллектуальной автоматизации деятельности центров мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (SOC).

Innostage TDIR – российское on-premise-решение класса Agentic SOC. Оно усиливает SIEM/SOAR-системы посредством автономных ИИ-агентов, которые расследуют инциденты, фильтруют ложные срабатывания и проводят историческую корреляцию, помогая аналитикам SOC преобразовать рутинную работу в автономный процесс.

В новой версии Innostage TDIR усовершенствован механизм интеллектуальной проверки инцидентов, который сокращает количество ложных срабатываний (AntiFP) и дает рекомендации по реагированию. Поддержка нескольких алгоритмов AntiFP в рамках тестирования гипотез позволяет системе подбирать оптимальный подход к выявлению реальных угроз с учетом специфики конкретной инфраструктуры и повысить точность детектирования.

Функциональность автоматического выполнения запросов к SIEM, предназначенных для обогащения контекста инцидента, теперь предусматривает возможность отмены таких действий на этапе анализа по инициативе пользователя. Гибкое управление запросами помогает оптимально расходовать ресурсы.

Обновленный отчет об инцидентах информационной безопасности включает четыре ключевых столпа аналитики: вердикт False Positive / True Positive с уровнем достоверности, детальный анализ PowerShell, включая поиск обфускации и подозрительных паттернов, сопоставление с историческими инцидентами, а также обогащение из баз знаний, Threat Intelligence и правила корреляции для всесторонней оценки угроз. Это позволяет специалистам быстро отличать реальные атаки от легитимной активности.

Также произведены доработки нескольких сервисных компонентов системы: скорректирован подход к передаче паролей и проверке подключения для снижения риска учетных данных; добавлено автозаполнение: при создании объектов из баз знаний о целях (Type = ‘’Тактика”) и способах атаки (Type = “Техника”) наименования и описания теперь заполняются из соответствующего справочника, что сокращает объем ручного ввода и приводит к единообразию описания угроз; оптимизирован процесс выполнения запросов SIEM: реализовано параллельное выполнение без блокировок других ИИ-проверок, благодаря чему система лучше справляется с нагрузкой; скорректирован и ускорен поиск алгоритмических правил: реализован поиск по текстовому значению без учета Markdown-разметки; ко всем сервисам добавлен механизм проверки работоспособности (Healthcheck), который используется в автотестах.

«С момента выхода Innostage TDIR версии 1.0.0 прошло чуть больше месяца. За это время мы получили обратную связь от первых пользователей, что дает нам отличную возможность активно улучшать продукт. Новые доработки связаны, прежде всего, с повышением безопасности, удобства и стабильности работы системы», – сказал Искандер Тиморшин, владелец продукта Innostage TDIR.

«Ключевое преимущество Innostage TDIR состоит в том, что с его помощью компании могут легко встраивать в свои системы защиты широкий набор ИИ-агентов: они сортируют оповещения, детально разбирают инциденты, оказывают помощь и принимают первичные меры в принятии решений для устранения угроз. Это позволяет масштабировать процессы кибербезопасности, делегируя рутинные расследования и реагирование искусственному интеллекту», – сказал Никита Радионов, заместитель директора по развитию продуктов Innostage.