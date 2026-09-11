«Авито Подработка» назвала самые высокооплачиваемые направления временной занятости в ритейле

По данным аналитиков «Авито Подработки», в августе 2026 г. самой высокооплачиваемой подработкой в российском ритейле стала доставка заказов на велосипеде — в среднем 7,75 тыс. руб. за девятичасовую смену. При этом в регионах список доходных направлений заметно различается: аналитики сервиса выяснили, за какие задачи в торговых сетях больше всего платят в крупных городах страны. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Для молодых людей подработка –– это возможность получить первый опыт, попробовать себя в разных сферах и понять, какие задачи им подходят. Временная занятость к тому же помогает накопить на вещи, которые нужны как для учебы, так и для повседневной жизни. При среднем заработке около 5 тысяч рублей за смену на новые наушники можно накопить примерно за 2–3 смены, на смартфон — примерно за 8-12 смен, а на ноутбук — за 16–20 смен. Срок будет зависеть от того, как часто человек выходит на подработку.

«Платформенная модель занятости позволяет компаниям оперативно привлекать людей под пиковые нагрузки, а исполнителям — находить комфортные варианты дохода без жесткой привязки к графику. Большинство позиций в ритейле не требуют специальной подготовки, поэтому начать можно без опыта. По нашим данным, в августе среднее вознаграждение в ритейле по стране составило 4,86 тыс. руб. за смену. Формат удобен тем, что исполнители сами выбирают объем занятости под свои финансовые цели, совмещая выходы с учебой или основной работой»», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».