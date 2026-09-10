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В СПбГМТУ началось обучение студентов на базовой кафедре ГК «СиСофт»

На базе кафедры «Комплексные цифровые технологии» Санкт-Петербургского государственного морского технического университета начались занятия для студентов Передовой инженерной школы. Об этом CNews сообщили представители ГК «СиСофт».

Кафедра создана СПбГМТУ совместно с ГК «СиСофт» для подготовки инженеров, владеющих современными отечественными технологиями проектирования, информационного моделирования и управления жизненным циклом объектов морской техники. Ее образовательная программа ориентирована на сквозную работу с данными при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов морской техники. Программа кафедры была представлена помощнику Президента России, председателю Морской коллегии России Николаю Патрушеву, министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову и другим участникам выездного совещания с руководителями органов государственной власти, вузов и предприятий отрасли, прошедшего в СПбГМТУ в конце августа 2026 г.

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Первые лекции провел директор по работе с ключевыми заказчиками ГК «СиСофт» Вадим Антонов. Он рассказал о внедрении цифровых решений в производственные процессы судостроительной отрасли, использовании цифровых двойников и организации единой информационной среды на основе программных продуктов, разработанных ГК «СиСофт».

Занятие стало первым шагом в освоении практических цифровых компетенций, востребованных на современных предприятиях отрасли. Студенты смогут познакомиться с подходами и инструментами, которые применяются при проектировании, подготовке производства и сопровождении жизненного цикла объектов морской техники.

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