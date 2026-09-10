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В Москве открылось серийное производство элементов для высокоточных дозиметров нового поколения

На площадке Специализированного научно-исследовательского института приборостроения (АО «СНИИП», входит в дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом») открылся научно-технологический кластер, где будут выпускать детекторы ионизирующих излучений. Это основной элемент для индивидуальных дозиметров нового поколения, автоматизированных систем радиационного контроля, а также приборов промышленного и экологического контроля. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Сегодня столица — это центр развития высокотехнологичных производств, которые решают задачи технологического суверенитета России. Предприятия активно ведут собственные разработки и последовательно выводят на рынок новые продукты. Так, открытие производства детекторов ионизирующих излучений позволит значительно нарастить выпуск отечественного измерительного оборудования нового поколения. Оно будет востребовано не только в атомной промышленности, но и в медицине, различных научных лабораториях и космических исследованиях», — сказал Анатолий Гарбузов.

Детектор — это чувствительный элемент измерительного прибора. Он регистрирует излучение и преобразует его в сигнал, который затем обрабатывает специальная аппаратура. От его характеристик зависят точность измерения и способность системы различать разные виды излучения.

Кластер планирует выпускать два вида детекторов: полимерные сцинтилляционные детекторы, которые используются для online-регистрации ионизирующих излучений, и термолюминесцентные детекторы (ТЛД) для накопительной индивидуальной дозиметрии. ТЛД схожи с человеческими тканями по степени взаимодействия с радиацией и способны накапливать информацию о полученной дозе облучения и высвобождать ее в виде светового потока при последующем нагреве.

Научно-технологический кластер стал лабораторно-производственной частью проекта «Радий», который АО «СНИИП» реализует для развития технологий российского ядерного приборостроения при поддержке Фонда развития промышленности.

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В рамках создания кластера было закуплено 18 единиц современного промышленного и лабораторного оборудования.

«Кластер позволяет максимально сократить путь от научной идеи до ее технического воплощения. Здесь можно получить новый материал, изготовить образец, улучшить его характеристики и подготовить технологию к серийному выпуску. Проектная мощность площадки составит до 1,5 тыс. детекторов и 10 тыс. унифицированных электронных узлов в год. В результате реализации проекта будет создана линейка таких узлов для применения в составе устройств детектирования ионизирующих излучений, организовано производство высокочувствительных сцинтилляционных и полупроводниковых детекторов, а также освоена независимая от импорта технология их изготовления», – сказал генеральный директор АО «Росатом Автоматизированные системы управления» Андрей Бутко.

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