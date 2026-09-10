В Хабаровском крае этим летом бизнес ушел на удаленку

Деловую активность жителей Хабаровского края и ЕАО прошедшим летом оценила платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк». По данным аналитиков МТС, количество онлайн-встреч в регионах в июне-августе 2026 г. выросло более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Вместо традиционного снижения деловой активности, бизнес Хабаровского края и ЕАО перенес часть рабочих встреч и совещаний в онлайн-формат без привязки к офису. Об этом CNews сообщили представители

Самыми активными пользователями платформы стал госсектор и ИТ-компании. Аналитики отметили в этот период тенденцию: пользователи меньше уделяли времени обучающим вебинарам, но провели этим летом на 60% больше онлайн-совещаний, чем годом ранее.

При этом жители регионов стали активнее внедрять ИИ-инструменты в такие встречи. В Хабаровском крае и ЕАО их использование за летний период выросло в полтора раза. Среди самых популярных были: функция саммаризации, благодаря которой участники автоматически получали сгенерированное краткое содержание мероприятия после его окончания, транскрибация – полная расшифровка всей беседы, и ИИ-помощник, который делает резюме длинных веток сообщений в корпоративных чатах в одном сообщении. генерирует готовые саммари, отчёты или планы действий на основе стикеров и находит нужные записи прошедших мероприятий и формирует сводки по заданным темам.

«Для Дальнего Востока видеосвязь и цифровые платформы исторически были не просто опцией, а необходимостью - без них эффективно взаимодействовать с центральными офисами и партнерами было практически невозможно. Но сейчас мы наблюдаем, как этот же инструмент приобретает новое измерение. Летом, когда традиционно часть сотрудников уходит в отпуска или выезжает за пределы региона, онлайн-встречи позволяют бизнесу не терять темп. По сути, то, что когда-то помогало преодолевать тысячи километров, теперь помогает преодолевать сезонный спад активности. Рост числа совещаний и внедрения ИИ-помощников этим летом подтверждает: удаленка становится не временным решением, а постоянной частью деловой культуры, которая делает бизнес устойчивее в любое время года», - сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.