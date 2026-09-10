В Детском технопарке «Альтаир» создали приложение для изучения языков и слепой печати

Выпускница Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица 9 класса математической вертикали школы № 51 Татьяна Тюлина разработала приложение, объединяющее тренажер слепой печати, изучение иностранных слов и тренировку скорости реакции. Каждый модуль фиксирует детальную статистику: скорость печати, процент ошибок, количество попаданий и личные рекорды. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА.

«Я хотела создать приложение, которое помогало бы развивать навыки, важные для учебы и работы, в одном месте. Тренажер печати, изучение слов и реакция — все это можно тренировать комплексно, а система статистики показывает реальный прогресс. В будущем планирую добавить авторизацию, чтобы каждый пользователь мог сохранять свои результаты, и возможность создавать собственные наборы слов», — сказала Татьяна Тюлина, ученица школы № 51, выпускница Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА.

Скорость работы с информацией сегодня определяет эффективность человека в самых разных сферах. Быстрая печать экономит время при подготовке рефератов, курсовых, рабочих документов. Владение иностранными языками открывает доступ к глобальным источникам знаний и расширяет карьерные перспективы. А скорость реакции и концентрация помогают быстрее принимать решения и справляться с многозадачностью. Юная изобретательница решила объединить развитие этих компетенций в едином приложении.

Для реализации идеи она использовала профессиональный стек технологий: язык Python, библиотеку PyQt6 для графического интерфейса, систему управления базами данных SQLite. Приложение состоит из трёх основных модулей. Модуль «Скоропечатание» — это тренажер слепой печати с адаптацией под разный уровень подготовки: система фиксирует время и ошибки, переход к следующему символу возможен только после исправления неверного ввода. По завершении сессии пользователь получает детальную аналитику: скорость печати, процент ошибок, динамику прогресса. Модуль «Изучение иностранных слов» предлагает тематические наборы лексики и несколько форматов работы: вставка слов в контекст, сопоставление переводов, интерактивные карточки с мгновенной проверкой. Ошибки подсвечиваются красным, правильные ответы — зеленым. Модуль «Скорость реакции» реализован в игровом формате: на экране появляются цветные круги разного размера — нужно кликнуть по ним как можно быстрее. После каждого раунда выводится статистика попаданий и промахов, а также таблица личных рекордов.

«Татьяна проделала серьезную работу — от проектирования архитектуры до создания полноценного приложения с графическим интерфейсом и базой данных. Она использовала профессиональные инструменты разработки и создала продукт, который решает реальную задачу», — сказал Александр Борисов, преподаватель Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА.

«Детский технопарк “Альтаир” — это место, где школьники могут осваивать современные технологии и создавать реальные продукты. Проект Татьяны — пример того, как обучение программированию и доступ к наставничеству помогают превращать идеи в работающие приложения. Мы гордимся, что наши выпускники уже в школе создают полезные цифровые инструменты», — сказал Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.

В планах Татьяны Тюлиной — добавить авторизацию пользователей, хранение индивидуальной статистики, возможность создавать собственные наборы слов, а также расширить языковую поддержку. В перспективе — добавление рекомендаций на основе статистики.