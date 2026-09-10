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Т2 запустил «Т2 Карту» – платежный инструмент с процентом на остаток

Т2, российский оператор мобильной связи, запустил «Т2 Карту» – свой первый платежный продукт. Виртуальная карта платежной системы «Мир» позволит клиентам не только оплачивать мобильную связь, но и совершать повседневные покупки, переводить средства и получать кешбэк бонусными рублями по ставке до 13% годовых. Выпустить карту Т2 можно в несколько кликов в мобильном приложении. Продукт доступен для жителей 11 регионов страны, в скором времени карта станет доступна во всех городах присутствия Т2.

«Т2 Карта» – это полноценный платежный инструмент с виртуальной картой «Мир». С помощью карты клиенты смогут моментально оплачивать мобильную связь со скидкой 30% и переводить денежные средства в любые банки через Систему быстрых платежей. Техническим партнером выступает финтех-компания Paygine.

Т2 предлагает программу лояльности к «Т2 Карте» в виде кешбэка бонусными рублями по ставке до 13% годовых. Кешбэк конвертируется в обычные рубли, его можно использовать для реальных трат как в Т2, так и за контуром оператора, например, в магазинах.

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Оформить карту могут исключительно абоненты Т2 – резиденты РФ старше 18 лет, по одной карте на одного клиента. Лимит хранения денежных средств на карте и трат на покупки и переводы зависит от уровня идентификации абонента. На максимальном уровне, если личные данные подтверждены на портале «Госуслуги», лимит составит до 600 тыс. руб. в месяц. Чтобы познакомиться с продуктом, клиент может опробовать расширенный уровень – для этого достаточно предоставить актуальные паспортные данные. Тогда лимит хранения на карте – 100 тыс. руб., на покупки и переводы можно будет тратить до 200 тыс. руб. в месяц.

«Карта Т2» доступна для жителей следующих регионов: Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Новосибирской, Свердловской, Тульской, Тюменской областей, Республики Бурятии, Приморского края и ХМАО. В скором времени решение масштабируется на все регионы присутствия Т2.

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