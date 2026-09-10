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«Сравни» запустил онлайн-выдачу кредитов в мобильном приложении

В мобильном приложении финансового маркетплейса «Сравни» теперь можно подобрать кредит, оформить его онлайн и получить деньги, не посещая офис банка. Об этом CNews сообщили представители «Сравни».

Пользователь может отправить заявку сразу в несколько финансовых организаций и получить персональные предложения. После одобрения отображаются сумма кредита, ставка и размер ежемесячного платежа. Сервис не берет за сделку никаких комиссий и сборов.

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Чтобы получить кредит, необходимо авторизоваться в приложении «Сравни» через «Госуслуги». Далее можно проверить свой Кредитный рейтинг и заранее оценить шансы на одобрение. Затем в разделе «Кредиты» нужно заполнить необходимые данные — система подберет доступные варианты.

«Для пользователей банков получение кредита через мобильное приложение уже стало привычным сценарием. Теперь такой же удобный путь доступен и при выборе кредита на Сравни: в приложении маркетплейса можно сравнить предложения разных банков, выбрать наиболее выгодное и пройти весь путь онлайн — от заявки до получения денег», — сказал Игорь Корчагин, руководитель отдела кредитных продуктов «Сравни».

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