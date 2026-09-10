СПбГУ заключил соглашение о сотрудничестве с Вьетнамским национальным университетом города Хошимин

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Санкт‑Петербургским государственным университетом и Вьетнамским национальным университетом города Хошимин. Подписи под документом поставили ректор СПбГУ Николай Михайлович Кропачев и президент и ректор ВНУХШМ Нгуен Тхи Тхань Май. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ.

Соглашение направлено на развитие сотрудничества в образовательной и научной сферах. Приоритетными направлениями проведения исследований станут искусственный интеллект, информационные и квантовые технологии, науки о данных, энергетика, математика, креативная и цифровая экономика. Документ предусматривает совместную подготовку научных и научно‑педагогических кадров в аспирантуре, разработку образовательных программ по модели двойного диплома и онлайн‑курсов, а также взаимодействие в области медицины и преподавание студентам вьетнамского и русского языков. Помимо этого университеты будут реализовывать программы академических обменов, проводить совместные конференции, семинары и публичные лекции.

Ректор Санкт‑Петербургского университета Николай Михайлович Кропачев подчеркнул, что для эффективного экономического роста и успешного развития международного сотрудничества необходимо готовить не только кадры в сфере высоких технологий, но и специалистов в области общественных наук.

«Я убежден в том, что люди, которые помогут нашим странам реализовывать совместные проекты, должны знать не только язык, но также особенности права, экономики, истории и культуры Вьетнама, обладать профессиональными навыками выстраивания коммуникаций и решения междисциплинарных задач. Именно такие высококвалифицированные специалисты позволят обеспечить взаимопонимание между техническими специалистами и представителями бизнеса», — сказал Николай Кропачев.

Как рассказала ректор Вьетнамского национального университета города Хошимин Нгуен Тхи Тхань Май, правительством Вьетнама была поставлена задача увеличить количество квалифицированных работников, имеющих высшее образование и ученые степени. Одним из ключевых элементов этой стратегии вузы видят развитие международного академического сотрудничества.

«Мы считаем, что для развития в области фундаментальных наук и современных технологий, подготовки высококлассных специалистов нам необходимо наращивать партнерство с Санкт‑Петербургским университетом», — сказала ректор Вьетнамского национального университета города Хошимин Нгуен Тхи Тхань Май.

В рамках приемной кампании 2026 г. в СПбГУ поступали граждане более чем 145 государств, и свыше 250 заявлений на образовательные программы было подано вьетнамскими абитуриентами. Из них 33 человека успешно прошли конкурс и были зачислены на программы в области прикладной математики и информатики, экономики, социологии, психологии, рекламы и связей с общественностью и другие.

В настоящее время вьетнамский компонент входит в десять образовательных программ, реализующихся в СПбГУ. В рамках этих программ студенты изучают историю, этнографию, социально‑политическую систему и экономику Вьетнама, знакомятся с духовной культурой страны и ее религией, теоретической грамматикой, диалектологией, традиционным текстом, литературой разных эпох и языком современных газет, осваивают хошиминоведение.

Накануне подписания соглашения делегация Вьетнамского национального университета города Хошимин посетила Санкт‑Петербургский университет. В рамках встречи была достигнута договоренность о создании рабочей группы для реализации договора о сотрудничестве.