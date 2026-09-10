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Российский планшет Aquarius AQpad L311 получил поддержку «Ред ОС М»

ГК «Аквариус» и компания «Ред Софт» объявили о завершении тестирования и подтверждении полной совместимости планшета Aquarius AQpad L311 с мобильной операционной системой «Ред ОС М».

В ходе технических испытаний специалисты проверили корректную работу всех ключевых компонентов устройства под управлением «Ред ОС М». Операционная система обеспечивает функционирование планшета в контуре отечественной мобильной инфраструктуры, поддерживает запуск приложений для Android и Linux, интегрируется с российскими сервисами и позволяет адаптировать устройство под различные корпоративные задачи.

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Планшет имеет алюминиевый корпус, весит менее 600 граммов и оснащен аккумулятором емкостью 8600 м*Ач с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт, что обеспечивает длительное время автономной работы, практически на протяжении всего рабочего дня. Экран диагональю 11,35 дюйма с разрешением 1720 x 2408 пикселей имеет соотношение сторон, соответствующее пропорциям листа А4, что позволяет комфортно читать и обрабатывать документы, в том числе с использованием виртуальной клавиатуры. Планшет оснащен двумя портами USB Type-C для подключения внешних устройств, двумя микрофонами и двумя динамиками для записи речи и воспроизведения звука. Два слота для SIM-карт позволяют постоянно оставаться на связи, а встроенный модуль навигации работает одновременно с российскими и зарубежными спутниковыми системами.

Подтвержденная совместимость Aquarius AQpad L311 и «Ред ОС М» предоставляет заказчикам дополнительную возможность при выборе российского планшета для специалистов, работающих с документами и биометрией. Наличие таких устройств рассматривается в рамках задач импортозамещения и перехода на российское ПО в банковском, государственном и корпоративном секторах, а также как альтернатива для организаций, ориентированных на независимость от зарубежных компаний и облачных сервисов. Планшет доступен для заказа с 8-ядерным процессором, оперативной памятью до 12 ГБ и встроенным накопителем до 512 ГБ, при этом объем памяти можно расширить картой до 1 ТБ.

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