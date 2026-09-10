Поддержка применения ИИ в организациях сферы науки (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует, как вузы и научные организации регулируют и поддерживают применение искусственного интеллекта сотрудниками. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Эмпирической базой анализа послужили результаты онлайн-опроса, проведенного ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в мае–июне 2026 г. (N=424: 250 вузов и 174 НИИ). Респондентами выступили руководители организаций и их заместители, ответственные за научную деятельность.

Главные выводы

Руководители организаций сферы науки в целом поддерживают применение ИИ сотрудниками для целей, связанных с исследованиями. Положительно к такой практике относятся 49% опрошенных организаций, еще 34% считают технологию полезной для одних исследовательских задач, но не подходящей для других. Нейтральной позиции придерживаются 14% респондентов, негативной — лишь 3%.

Практические меры поддержки уже реализуют 65% организаций. В вузах они распространены заметно шире, чем в НИИ: 76% против 49%. Разрыв может быть связан с наличием у вузов собственной образовательной инфраструктуры, облегчающей развертывание обучающих форматов.

Наиболее распространены малозатратные образовательные семинары, встречи и мастер-классы: их проводят 48% организаций. Почти четверть (23%) реализуют более системные форматы — долгосрочные программы ДПО и повышения квалификации.

Разрабатывают собственные ИИ-модели для научных исследований 23% организаций. Однако эту деятельность следует рассматривать прежде всего как направление исследований и разработок и лишь косвенно — как меру развития сотрудников.

Финансовая и ресурсная поддержка встречается заметно реже. Внутренние гранты на исследования с использованием ИИ выделяют 10% организаций. Междисциплинарные команды, объединяющие специалистов по ИИ и исследователей-предметников, поддерживают 6%.

Подписки на ИИ-сервисы и доступ к внешним вычислительным мощностям оплачивают лишь единичные организации — хотя сами ученые относят именно эти меры к наиболее востребованным.

Формализация политики заметно отстает от практики. Внутренние документы, регулирующие работу с ИИ (регламенты, положения, концепции и др.), утвердили лишь 60 участников опроса (14%); из них только 35 включили в эти документы положения об использовании ИИ непосредственно в научных исследованиях.

Резюме

Результаты опроса ИСИЭЗ НИУ ВШЭ показывают, что руководители вузов и НИИ в целом одобряют использование ИИ сотрудниками в научных исследованиях, а две трети организаций уже реализуют конкретные меры поддержки. При этом практическая поддержка опережает нормативное оформление и чаще всего строится по принципу наименьших затрат. Переход к системному применению ИИ в российской науке требует не только стимулирования со стороны государства, но и развития внутренних механизмов на уровне организаций.