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НСИС формирует стратегию внедрения искусственного интеллекта в ключевые бизнес-процессы

Национальная страховая информационная система (НСИС) формирует комплексную стратегию интеграции технологий искусственного интеллекта в ключевые бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители НСИС.

Компания использует внутренний ИИ, на который распространяются все те же требования информационной безопасности, что и на другие применяемые в компании системы.

План включает несколько основных блоков, охватывающих обработку обращений, архитектурные решения, актуарные расчеты, качество данных и противодействие мошенничеству, и строится на использовании технологий классического машинного обучения, генеративных нейросетей и компьютерного зрения. Внимание уделено и внедрению «объяснимого ИИ», что гарантирует прозрачность решений.

В результате применения алгоритмов на страховом рынке могут появиться инструменты для динамического ценообразования и андеррайтинга, позволяющие страховщикам формировать персонализированные тарифы на основе объективной оценки индивидуального риска.

Интеллектуальная обработка обращений уже используется в компании - модели анализируют запросы на естественном языке, извлекают «сущности» из сканов и формируют проекты ответов для госорганов и пользователей, сообщил начальник отдела по разработке и внедрению систем ИИ Александр Макаров.

В дальнейшем, по его словам, предполагается в дополнение к уже разработанным и действующим в НСИС механизмам распознавания документов (паспорта, ВУ, ПТС, СТС и т.д.) внедрение инструментов верификации документов с выявлением признаков подделки.

Отдельное направление, по словам Александра Макарова, это ML-модели для автоматической очистки данных, объединения дубликатов («золотая запись») и превентивного обнаружения источников «загрязнения» информации. В дополнение к этому проект предполагает создание моделей на основе графов связей для выявления многоходовых мошеннических схем.

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По словам ведущего системного архитектора НСИС Дмитрия Болота, в плане стратегии предусмотрено создание ассистента для разработчиков - внедрение технологий для ускорения написания кода, ревью и генерации документации. Он также уточнил, что НСИС предстоит провести автоматическую инвентаризацию на предмет соответствия изменений кода согласованному пути архитектурного видения - будет применяться автоматическое извлечение аспектов из кода (графики, случаи использования (use case), связи между сервисами).

В планах также анализ требований к архитектуре - раннее отслеживание противоречий и валидация требований, анализ планируемых изменений и выявление проблем безопасности и качества кода.

«Мы строим ИИ-архитектуру, где технологическая эффективность идет рука об руку защищенностью и безопасностью. Объяснимость алгоритмов и защита данных - наши безусловные приоритеты», - сказал ведущий архитектор НСИС.

Внедрение алгоритмов ИИ запланировано поэтапно в рамках развития цифровой экосистемы.

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