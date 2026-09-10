На российском рынке представлен игровой монитор Acer Nitro VG271UM3

На российском рынке представлен Acer Nitro VG271UM3. Монитор создан для геймеров, которым нужен монитор небольших размеров с современными характеристиками: частотой обновления, достаточной для комфортного прохождения актуальных релизов, и временем отклика пикселя, обеспечивающим стабильное качество изображения даже на сценах с высокой динамикой. Монитор выполнен в корпусе с тонкими рамками ZeroFrame. В корпусе Nitro VG271UM3 размещены стереосистема и встроенный блок питания. Об этом CNews сообщил представитель Acer.

IPS-матрица Acer Nitro VG271UM3 поддерживает частоту обновления до 180 Гц, достаточную для всех игр: изображение остаётся плавным даже в динамичных сценах, характерных для современных шутеров. Для быстро движущихся объектов важно малое время отклика — до 0,5 мс (GTG) — которое позволяет уменьшить размытие контуров и появление ореолов. Сочетание высокой частоты обновления и малого времени отклика даёт геймеру возможность быстрее отслеживать происходящее на экране, точнее управлять игровыми действиями и эффективнее реагировать на изменения ситуации.

Разрешение WQHD на 27-дюймовом экране даёт плотную и чёткую картинку: отдельные пиксели размером всего 0,233 мм просто невооружённым глазом не разглядеть, поэтому изображение выглядит аккуратно и детально. Яркость монитора — 250 кд/м², чего достаточно для комфортной работы при обычном освещении. Контрастность тоже на хорошем уровне: статическая — 1000:1, а динамическая и вовсе достигает 100 М:1. Плюс монитор поддерживает HDR10 — это значит, что даже в очень тёмных или очень светлых сценах детали не проваливаются в черноту и не выбеливаются, а остаются различимыми.

Для подключения источников сигнала предусмотрены один порт DisplayPort 1.2 и два разъёма HDMI 2.0. При использовании DisplayPort максимальная частота обновления составляет 180 Гц, а при подключении через HDMI — 144 Гц.

Технология AMD FreeSync синхронизирует частоту обновления экрана с параметрами входного сигнала. Это помогает практически исключить вероятность разрывов изображения (tearing) и задержек при отображении кадров (stuttering) даже при работе с различными источниками сигнала.

Монитор Nitro VG271UM3 получил полный набор технологий комплекса Acer VisionCare, который повышает комфорт при продолжительной работе или игровых сессиях, а также существенно снижает излишнюю нагрузку на зрение пользователя. Acer включил в состав комплекса четыре взаимодополняющие технологии. Антибликовое покрытие, выполненное по технологии Acer ComfyView, уменьшает влияние внешних источников света на комфортность восприятия изображения. Acer BlueLight Shield оптимизирует интенсивность синей составляющей подсветки. Acer Flicker-less снижает мерцание IPS-матрицы, а Acer Low Dimming — мерцание LED-подсветки, что уменьшает утомляемость глаз пользователя.

Комплектная подставка Nitro VG271UM3 позволяет наклонять экран в диапазоне от –5° до +20°. Для установки на альтернативные подставки или для крепления на кронштейне или стене предусмотрен разъём VESA 100×100 мм. Встроенный блок питания упрощает размещение монитора и не требует отдельного внешнего адаптера. Для подключения аудиоустройств предусмотрен линейный выход 3,5 мм, хотя встроенные стереодинамики позволяют использовать монитор без внешней акустики. В комплект поставки Nitro VG271UM3 включены кабели HDMI и DisplayPort.

Монитор Acer Nitro VG271UM3 можно приобрести в российских розничных магазинах по цене от 13999 руб.