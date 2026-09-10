«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой , объявляет о старте предзаказа на новые Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и AirPods 5. Стоимость Apple Watch Series 12 начинается от 55 тыс. руб., Apple Watch Ultra 4 — от 110 тыс. руб., а AirPods 5 — от 19 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Apple Watch Series 12 представлены в двух размерах корпуса: версия 42 мм доступна по цене от 55 тыс. руб., а 46 мм — от 60 тыс. руб. Одним из главных обновлений поколения стала новая система Health Sensing System и процессор S11. Часы теперь измеряют пульс каждые пять секунд в течение дня и значительно чаще анализируют вариабельность сердечного ритма. Новая функция Readiness оценивает готовность организма к нагрузкам на основе активности, тренировок, показателей здоровья и качества сна. Автономность достигает 24 часов, а 15 минут зарядки обеспечивают до 12 дополнительных часов использования.

Apple Watch Series 12 выпускаются в корпусах из алюминия и титана, а также впервые представлены в керамическом исполнении. Для алюминиевых моделей Apple использует защитное стекло Ceramic Shield 2, которое, по данным компании, на 60% прочнее Ion-X предыдущего поколения. Среди новых вариантов оформления появились темно-бронзовый и светло-золотой цвета, а керамические часы предлагаются в жемчужно-белом и темно-синем исполнениях.

Пресс-служба «М.Видео» «М.Видео» открыла предзаказ на Apple Watch Series 12, Apple Watch Series 4 и AirPods 5

Apple Watch Ultra 4 с корпусом 49 мм доступны по цене от 110 тыс. руб. Флагманская модель ориентирована прежде всего на спорт и активный отдых и также получила процессор S11. Одним из ключевых обновлений стала переработанная система определения шагов и расстояния с новыми алгоритмами машинного обучения. Apple заявляет наиболее точное отслеживание шагов среди умных часов, а новая функция Steps позволяет следить за их количеством непосредственно на циферблате.

Еще одним преимуществом Apple Watch Ultra 4 стала автономность: часы способны работать до 50 часов при обычном использовании и до 84 часов в режиме энергосбережения. Модель также поддерживает новые функции Health Sensing System и возможности Apple Intelligence, включая Siri AI и Audio Intelligence.

Вместе с новыми часами «в М.Видео» стартует предзаказ на AirPods 5. Базовая версия наушников доступна за 19 тыс. руб., а AirPods 5 с кейсом для беспроводной зарядки — за 22 тыс. руб. Новое поколение получило переработанную акустическую архитектуру, Adaptive EQ и улучшенную систему активного шумоподавления в открытой конструкции. По данным Apple, ANC устраняет до 50% больше внешнего шума по сравнению с AirPods 4 с активным шумоподавлением. Также улучшены режим прозрачности и Adaptive Audio, а отвечать Siri можно движением головы.

AirPods 5 с кейсом для беспроводной зарядки дополнительно получили управление громкостью свайпом по ножке наушника. Время автономной работы этой версии достигает пяти часов с включенным шумоподавлением и до 22 часов с учетом зарядного кейса. Сам кейс поддерживает зарядные устройства Apple Watch, стандарт Qi и USB-C.

Цены в каналах продаж «М.Видео»: Apple Watch Series 12 (42 мм) — от 55 тыс. руб.; Apple Watch Series 12 (46 мм) — от 60 тыс. руб.; Apple Watch Ultra 4 — от 110 тыс. руб.; AirPods 5 (базовая версия) — 19 тыс. руб.; AirPods 5 (с кейсом для беспроводной зарядки) — 22 тыс. руб.