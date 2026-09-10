«МегаФон» расширил зону 4G в поселке Яя Кемеровской области

Для жителей поселка Яя «МегаФон» улучшил качество передачи данных и голосовых вызовов. Специалисты оператора установили здесь новое телеком-оборудование и обеспечили стабильными покрытием территорию, где проживает около 8 тыс. человек.

Новое телеком-оборудование позволило равномерно распределить нагрузку на существующие базовые станции и повысить качество связи для абонентов. Помимо этого, расширение инфраструктуры обеспечило устойчивую работу сети даже в отделенных районах поселения. Теперь в зону уверенного сигнала вошли улицы — Весенняя, Механическая, Трактовая, Мичурина, Юбилейная, а скорость передачи данных достигла 170 Мбит/с.

Сейчас абоненты в разных точках поселка могут одинаково комфортно пользоваться цифровыми сервисами, государственными порталами, мессенджерами и видеохостингами.

«Яя — центр муниципального округа и играет ключевую роль для жителей нескольких десятков поселений. Через поселок проходит Транссиб, отсюда отправляется несколько автобусных маршрутов в разные районы Кузбасса. Поэтому мы усилили телеком-сеть в поселке, чтобы абоненты могли в удобное время воспользоваться необходимыми приложениями или сделать важный звонок», — отметил руководитель технического отдела «МегаФона» в Кемеровской области Иван Воронин.