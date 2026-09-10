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Малый и средний бизнес получил поддержку от «VK Рекламы»

В I полугодии СМБ-предприниматели получили почти 1 млрд бонусных рублей на продвижение своего дела, товаров и услуг через «VK Рекламу» — на 77% больше, чем годом ранее. Активнее всего программами поддержки пользовался бизнес из сфер «Дом и сад» и «Хобби и интересы». Полученные бонусы предприниматели направили на продвижение сообществ, лид-форм и сайтов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Бонусы начисляются новым рекламодателям в качестве удвоения стартового бюджета в «VK Рекламе», а также предпринимателям, которые регулярно запускают кампании через платформу, — размер поддержки зависит от суммы, потраченной на продвижение в месяц.

«Согласно исследованию АРИР, реклама в соцсетях стала базовым инструментом маркетинга для российских СМБ-компаний. Создание бесшовной среды для входа малого и среднего бизнеса в цифровой маркетинг — один из ключевых приоритетов каждой рекламной платформы. Мы системно подходим к этому вопросу: расширяем бонусные программы поддержки для СМБ-рекламодателей, развиваем и одновременно упрощаем работу с рекламным инвентарем, формируем коммьюнити Клуба предпринимателей VK», — сказала операционный директор бизнес-группы «Экосистемные и комплексные сервисы» VK Ирина Совик.

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