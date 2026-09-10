Кто в России стал зарабатывать больше: рейтинг самых быстрорастущих в зарплате сфер с начала 2026 года

За восемь месяцев 2026 г. средняя предлагаемая зарплата в России выросла на 10,7% — с 81,3 тыс. руб. в январе до 90 тыс. руб. в августе. По данным аналитиков hh.ru, быстрее всего зарплатные предложения увеличились в добыче сырья и сельском хозяйстве: за этот период они выросли более чем на 50%. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

В сфере добычи сырья работодатели готовы платить сотрудникам в среднем на 51,4% больше, чем в январе 2026 — рост со 112,3 тыс. до 170 тыс. руб. Почти такая же динамика наблюдается в сельском хозяйстве: рост составил 50,4%, а средняя предлагаемая зарплата достигла 180,1 тыс. руб.

На третьем месте оказались строительство и недвижимость: здесь работодатели увеличили свои предложения с начала года в среднем на 21,7% — со 115,2 тыс. до 140,2 тыс. руб. Следом идут производство и сервисное обслуживание (+19,3%, до 119,3 тыс. руб.) и рабочий персонал (+16,6%, до 116,6 тыс. руб.). В остальных профессиональных областях динамика предлагаемых зарплат была более умеренной.

Отдельно на динамику доходов работников влияет развитие рынка временной занятости. По данным платформы для поиска подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в hhgroup), сильнее всего за год выросла ставка специалистов на кассах самообслуживания: примерно на 21%, до 359 руб. в час. На втором месте по темпам роста — сборка заказов (+12%, до 327 рублей в час), далее работа грузчиком (+10%, до 283 руб. в час), работа в торговом зале (+8%, до 263 руб. в час) и работа в пекарне (+8%, до 331 руб. в час). При этом специалисты на кассах самообслуживания лидируют одновременно и по росту ставки, и по ее итоговому уровню.

В региональном разрезе сильнее всего за год выросла средняя ставка временного персонала в Нижегородской области — на 26%, до 324 руб. в час. На втором месте Краснодарский край (+23%, до 241 руб. в час), на третьем — Тульская область (+14%, до 235 руб. в час). В пятерку также вошли Калужская и Воронежская области: в обоих регионах ставки выросли на 13%, до 235 руб. в час.

«Спрос на временных исполнителей продолжает расти, что подтверждает рост ставок. Бизнес стремится привлекать внешний персонал, чтобы оптимизировать расходы на фонд оплаты труда без потерь в качестве обслуживания покупателей, и это отражается в том числе на условиях оплаты. Для исполнителей это означает, что с каждым годом появляется все больше возможностей для дополнительного заработка», — сказал генеральный директор «Моей смены» Николай Гальянов.