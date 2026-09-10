Разделы

Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

ИИ на рабочих встречах стали чаще использовать этим летом камчатцы

Платформа для бизнес-коммуникаций и обучения «МТС Линк» проанализировала деловую активность камчатцев летом. Камчатский край в целом показал снижение деловой онлайн-активности из-за сезона отпусков, при этом повышенный спрос на ИИ-инструменты во время рабочих встреч в онлайне. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Активнее всего цифровыми решениями пользовались компании в госсекторе и сфере здравоохранения, промышленности и финансовых услуг. В два раза вырос интерес в Камчатском крае к цифровым видеоэффектам: замене и размытию фона, маскам и аватарам, умному зуму.

При этом в летние месяцы камчатцы предпочитали использовать платформу для онлайн-встреч и совещаний, в то время как интерес к вебинарам снизился.

«Лето на Камчатке традиционно связано с сезонным спадом деловой активности — многие уходят в отпуска, и общее число онлайн-встреч сокращается. Однако мы видим важную тенденцию: те совещания, которые проводятся, становятся значительно технологичнее. Камчатцы активнее внедряют ИИ-инструменты - саммари, транскрибацию, умного помощника, чтобы за более сжатое время получить максимум пользы от каждой встречи. Вдвое вырос интерес и к видеоэффектам: замене фона, аватарам, маскам. Это говорит о том, что даже при снижении количества мероприятий бизнес делает ставку на их качество, превращая каждое онлайн-совещание в максимально продуктивный и комфортный процесс, независимо от того, где находятся участники», - сказала директор МТС в Камчатском крае, Евгения Сальникова.

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0
Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0 Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры

Чужую почту в Gmail можно читать с помощью ChatGPT

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0

Российский «убийца» Youtube проговорился о готовности работать на старинных серверах «без критических дефектов»

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Программист ИИ Claude бежал из бизнеса из-за «угрозы человечеству»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще