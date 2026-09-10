ИИ на рабочих встречах стали чаще использовать этим летом камчатцы

Платформа для бизнес-коммуникаций и обучения «МТС Линк» проанализировала деловую активность камчатцев летом. Камчатский край в целом показал снижение деловой онлайн-активности из-за сезона отпусков, при этом повышенный спрос на ИИ-инструменты во время рабочих встреч в онлайне. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Активнее всего цифровыми решениями пользовались компании в госсекторе и сфере здравоохранения, промышленности и финансовых услуг. В два раза вырос интерес в Камчатском крае к цифровым видеоэффектам: замене и размытию фона, маскам и аватарам, умному зуму.

При этом в летние месяцы камчатцы предпочитали использовать платформу для онлайн-встреч и совещаний, в то время как интерес к вебинарам снизился.

«Лето на Камчатке традиционно связано с сезонным спадом деловой активности — многие уходят в отпуска, и общее число онлайн-встреч сокращается. Однако мы видим важную тенденцию: те совещания, которые проводятся, становятся значительно технологичнее. Камчатцы активнее внедряют ИИ-инструменты - саммари, транскрибацию, умного помощника, чтобы за более сжатое время получить максимум пользы от каждой встречи. Вдвое вырос интерес и к видеоэффектам: замене фона, аватарам, маскам. Это говорит о том, что даже при снижении количества мероприятий бизнес делает ставку на их качество, превращая каждое онлайн-совещание в максимально продуктивный и комфортный процесс, независимо от того, где находятся участники», - сказала директор МТС в Камчатском крае, Евгения Сальникова.