«Деснол»: спрос на обучение в сфере ТОиР вырос на 67% — методология выходит на первый план

Компания «Деснол», разработчик и интегратор экосистемы «1С:ТОИР», проанализировала спрос на обучающие программы за период январь – август 2026 года. Данные показали: с июня по август 2026 г. спрос на обучение вырос на 67% по сравнению с январем – маем 2026 г. При этом основной интерес вызывает методологическое обучение — 62,5% против 37,5% по направлению практической работы в системе «1С:ТОИР КОРП». Ключевой вывод — службы ТОиР все чаще рассматривают обучение как инструмент повышения надежности активов и качественного внедрения автоматизированных EAM-систем. Об этом CNews сообщили представители «Деснол».

Методология в приоритете

Аналитика Центра экспертизы ТОиР компании «Деснол» показала: 62,5% составляют методологические программы — курсы по управлению надежностью (RCM), анализу коренных причин отказов (RCA) и оптимизации процессов ремонтной службы «ТОИР. Перезагрузка». В то же время доля в 37,5% касается обучения практической работе в системе 1С:ТОИР КОРП. Это отражает важный сдвиг в подходах к обучению: промышленные предприятия по-прежнему учатся работать в системе, но все больший вес приобретают компетенции, которые напрямую влияют на надежность оборудования и качество внедрения.

Среди программ методологического направления наибольший интерес вызывает курс «Поиск и анализ коренных причин отказов (RCA)» — на него приходится 70% спроса. Курсы «Управление надежностью» (RCM) и «ТОИР. Перезагрузка» делят оставшиеся 15% и 15% соответственно. Такое распределение объясняется тем, что RCA напрямую отвечает на актуальную боль промышленности: 30% респондентов исследования «ТОиР под давлением» назвали высокую долю аварийных ремонтов одним из главных вызовов. Умение находить первопричины отказов позволяет предприятиям не просто фиксировать поломки, а предотвращать их повторение, что критично в условиях жесткой экономии и оптимизации ресурсов.

Обучение как ответ на кадровый голод и рост нагрузки на персонал

Рост интереса к методологическим программам напрямую связан с двумя тенденциями, которые Деснол отметил в своем исследовании «ТОиР под давлением». Во-первых, 57% опрошенных респондентов испытывают кадровый дефицит — и в этих условиях предприятия ищут способы повысить эффективность каждого сотрудника. Во-вторых, 52% предприятий планируют увеличить производственную нагрузку в ближайшие два года, что требует от ремонтных служб большей готовности оборудования. Обучение методологии RCM и RCA позволяет службам ТОиР работать не на основе интуиции, а на основе объективных данных и системного анализа, что напрямую влияет на снижение риска аварий и простоев.

Осознанный подход к обучению

Аналитика обращений в компанию «Деснол» показывает, что российские предприятия подходят к выбору обучения основательно. Поэтому обучающие программы разработаны таким образом, чтобы предприятия могли выбрать направление, наиболее релевантное текущей ситуации на производстве. Для самостоятельного внедрения и быстрой адаптации новых сотрудников к работе в системе «1С:ТОИР КОРП», разработанной компанией «Деснол», подходит потоковый курс «ТОИР. Оптимальный», а для углубленной работы с надежностью — программы RCM, RCA и «ТОИР. Перезагрузка». Вся линейка курсов позволяет охватить комплексный подход к повышению эффективности процессов управления активами: от базового освоения системы до развития экспертизы в методологии.