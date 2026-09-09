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«Яндекс» вводит знак надежности бизнеса в выдаче поиска

«Яндекс» сообщил о запуске нового бейджа — отметки «Надёжный бизнес» в поисковой выдаче. Статус уже получили 75 тыс. компаний: 16 тыс. магазинов и 59 тыс. сайтов услуг. Это новый ориентир для пользователей при выборе бизнеса, основанный на отзывах клиентов. Метка появляется рядом со ссылкой на сайт и дает пользователю сигнал еще до перехода к ресурсу.

Статус присваивается автоматически на основе истории отзывов: в частности, компания должна не менее шести месяцев поддерживать высокий рейтинг и иметь не менее 20 отзывов, в том числе, отзывы за последний год. Чтобы сохранять статус в дальнейшем, бизнесу важно поддерживать высокий уровень сервиса, работать с обратной связью и мотивировать клиентов оставлять честные отзывы после покупки или оказания услуги. При клике на отметку пользователь увидит рейтинг бизнеса, процент оспаривания отзывов и ответов на отзывы бизнесом, и сколько месяцев он уже является надежным.

Репутация становится одним из ключевых факторов выбора товаров и услуг. По внутренним данным «Яндекса», каждый третий пользователь изучает отзывы перед покупкой товара или бронированием услуги. Новая отметка помогает оценить надёжность компании ещё на этапе выбора.

Важно, что знак «Надёжный бизнес» не присваивается «Яндексом» вручную: его нельзя купить, получить по заявке или согласовать с поддержкой. Отметка появляется автоматически, если компания на протяжении длительного времени соответствует установленным критериям на основе оценок и отзывов пользователей. Таким образом, статус отражает уже сложившуюся репутацию бизнеса среди клиентов, а «Яндекс» рассчитывает показатели и делает эту информацию заметной непосредственно в поисковой выдаче.

Подобные инструменты используют и международные цифровые платформы. Например, Google присваивает магазинам статус Top Quality Store, а Trustpilot формирует репутационные рейтинги на основе отзывов пользователей.

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