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Вузы и госучреждения Иркутска стали в четыре раза чаще использовать ИИ-ассистентов

Платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», входящая в группу компаний МТС, оценила деловую активность организаций Иркутской области в июне-августе 2026 г. и сравнила ее с аналогичным периодом прошлого года. В регионе продолжился тренд на активное применение функций на базе искусственного интеллекта, а самыми активными пользователями платформы стали образовательные учреждения и госсектор. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков «МТС Линк», летом 2026 г. жители Иркутской области использовали ИИ вдвое чаще, чем летом 2025 г. Самый внушительный рост (в 4 раза) показало использование ИИ-ассистента, который может самостоятельно анализировать видеоконференции и письменно фиксировать основные договорённости. Также популярными опциями на базе ИИ стали саммаризация (подведение итогов) и транскрибация (текстовая расшифровка) встреч.

Несмотря на период каникул и отпусков, летняя деловая активность иркутян за год значительно возросла. Так, общее количество онлайн-мероприятий летом 2026 г. увеличилось на 56%. Чаще всего «МТС Линк» в работе использовали образовательные учреждения, компании В2С сектора и государственные органы. Также на платформе активно работали промышленные предприятия и ИТ-компании.

«Мы фиксируем растущий спрос на ИИ-функции платформы «МТС Линк» - наши клиенты активно применяют их для автоматизации рутины. Например, ИИ сам составляет протоколы встреч, что экономит время сотрудников для более важных дел. Кроме помощи в решении важных бизнес-задач, платформа предоставляет возможность и безопасно хранить и обрабатывать данные сотрудников и клиентов, при этом имеет высокий уровень защищенности», - сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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