Termidesk: гибридная инфраструктура набирает популярность, но виртуальные рабочие места остаются внутри корпоративного контура

Несмотря на общий рост интереса российского бизнеса к гибридной ИТ-инфраструктуре, системы виртуальных и удалённых рабочих мест по-прежнему преимущественно разворачиваются внутри корпоративного контура. По данным опроса Termidesk (входит в «Группу Астра»), локальную модель используют 82% респондентов, тогда как на гибридный вариант приходится 11%, а на облачный — 7%.

Опрос проводился с конца марта по конец мая 2026 г. среди 262 ИТ-специалистов и участников рынка. Компания «Увеон» проводила опрос через профильные отраслевые Telegram-каналы и личный кабинет пользователей решений группы «Астра». В исследовании рассматривались VDI, терминальные решения и удалённый доступ к физическим рабочим станциям. Авторы отмечают, что результаты следует рассматривать как качественный срез активной части рынка, а не как количественную оценку всего российского рынка.

Наиболее выражено предпочтение локальной инфраструктуры в регулируемых и социально значимых отраслях. В финансовом секторе on-prem-развёртывание указали 96% респондентов, 91% в госсекторе и 92% в медицине. В среднем по выборке показатель составляет 82%.

При этом на ИТ-рынке в целом наблюдается встречное движение. Strategy Partners относит закрепление гибридной инфраструктурной модели, объединяющей собственные, частные и публичные облака, к технологическим трендам российского ИТ-рынка. Такой подход компании используют для повышения гибкости, отказоустойчивости и масштабируемости информационных систем.

Таким образом, инфраструктура рабочих мест пока развивается несколько иначе, чем корпоративный ИТ-ландшафт в целом. Это связано в том числе с тем, что VDI и терминальный доступ постепенно перестают восприниматься исключительно как средство удалённого подключения. По оценке Strategy Partners, заказчики всё чаще рассматривают VDI как часть единой защищённой инфраструктуры, связанной с серверной виртуализацией, средствами управления и информационной безопасностью.

Схожую картину показывает и опрос Termidesk. Среди требований к VDI управление пользовательскими профилями отметили 72% участников, многофакторную аутентификацию – 51%, единый вход – 45%. Важными остаются также стабильная работа на слабых каналах, печать, поддержка нескольких мониторов, ВКС и периферийного оборудования.

«Противоречия между двумя трендами здесь нет. Гибридная модель действительно становится естественной для корпоративной инфраструктуры, особенно там, где бизнесу нужно быстро масштабировать вычислительные ресурсы или распределять нагрузку между несколькими площадками. Но рабочее место находится на стыке большого числа критичных компонентов: учётных записей, приложений, данных, средств аутентификации, периферии и политик информационной безопасности. Поэтому в регулируемых отраслях заказчики пока чаще стремятся сохранить контроль над этим контуром внутри собственной инфраструктуры. При этом сама архитектура вокруг виртуальных рабочих мест вполне может становиться гибридной. На мой взгляд, в ближайшие годы мы скорее увидим не массовый перенос VDI в публичные облака, а постепенное усложнение таких схем, когда локальная инфраструктура рабочих мест будет взаимодействовать с облачными и распределёнными ресурсами компании», — сказал Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра».