«Телфин» запустил интеграцию с медицинской системой Ident

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о расширении числа интеграций АТС «Телфин.Офис» с профильными медицинскими CRM. Связка сервисов решает критическую для клиник задачу — гарантированную обработку 100% обращений и мгновенный доступ к истории пациента.

Интеграция АТС «Телфин.Офис» с системой Ident позволяет автоматизировать работу с входящим потоком обращений и исключить их потерю, фиксируя пропущенные вызовы как в виртуальной АТС, так и в CRM. При поступлении звонка, еще до момента поднятия трубки, мгновенно открывается карточка пациента в интерфейсе Ident, обеспечивая индивидуальный подход к каждому клиенту.

Благодаря связке решений обработка заявок ведется централизованно из одного окна, где фиксируются телефонные звонки, сообщения из социальных сетей, чат-ботов и форм на сайте. Это помогает персоналу оперативно реагировать на запросы из разных каналов коммуникаций в рамках единой рабочей среды и вести непрерывную историю обращений.

Кроме этого, сотрудники медицинских центров теперь могут совершать вызовы в один клик непосредственно из интерфейса системы с поддержкой IP-телефонии или сервиса FMC: с помощью стационарных или беспроводных SIP-телефонов, установленных на рабочих местах администраторов, и корпоративных сотовых телефонах или софтфонов на ПК и смартфонах — что в разы повышает мобильность персонала.

Процесс интеграции виртуальной АТС «Телфин.Офис» с профильной медицинской системой Ident происходит автоматически на базе сервиса CRMHUB, что позволяет клиникам интегрировать новую коммуникационную платформу в текущую ИТ и телеком-инфраструктуру и настраивать работу решения в считанные минуты без привлечения программистов или сторонних интеграторов.

«Новые возможности коммуникационной платформы гарантируют клиникам полную прозрачность общения, так как история взаимодействий и аудиозаписи разговоров автоматически привязываются к профилю пациента. При этом технологическое решение позволяет работать не только с новыми, но и с уже накопленными данными по телефонным звонкам и онлайн-запросам клиентов», — сказал Денис Качан, представитель компании CRMHUB.