Ставропольцы стали активнее проводить онлайн-встречи летом

МТС отмечает рост активности ставропольцев на платформе для совместной работы и коммуникаций «МТС Линк» на 150%. Обычно в период отпусков деловая и учебная активность снижаются. Вузы летом на каникулах, компании проводят меньше совещаний. На Ставрополье же, количество встреч онлайн, напротив, выросло относительно прошлого лета. Наибольшую активность проявили предприятия промышленного сектора и ИТ. На втором месте по активности летом были вузы и органы власти. Наименее активны летом были отрасли финансов и здравоохранения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Помимо роста количество встреч на Ставрополье расширился и спектр функций, которыми пользовались участники во время рабочих созвонов. Общее число применений ИИ-функций этим летом выросло в 14 раз. В два раза чаще ставропольцы стали использовать эффекты видео: замену или размытие фона. Наиболее востребованной функцией стало ИИ-итог конференции – ею воспользовались на каждой десятой встрече онлайн. В 8 раз чаще участники стали использовать ИИ-ассистента, который не только подводит итог одной встречи, но делает обзор задач за весь день с разных конференций, оценивает нагрузку и помогает с планированием рабочего графика.

«Летний подъем активности на платформе «МТС Линк» говорит не о сезонном, а о системном использовании цифровых решений для коммуникаций на Ставрополье. Если даже в низкий сезон деловой и образовательной активности есть востребованность онлайн-созвонов, значит цифровизация рабочих процессов в регионе уже очень глубокая. Рост использования ИИ-функций говорит о том, что ставропольцы перешли на новый уровень: они теперь еще экономят и оптимизируют своё рабочее время с помощью умных цифровых ассистентов», - сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.