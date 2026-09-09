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Безопасность Импортонезависимость
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StarGuard AI компании Orion soft включена в реестр российского ПО

Платформа StarGuard AI для безопасной и контролируемой работы с большими языковыми моделями от Orion soft включена в Единый реестр российского ПО Минцифры России. Об этом CNews сообщил представитель Orion soft.

Включение в реестр расширяет возможности применения StarGuard AI в государственных организациях и на предприятиях, реализующих программы импортозамещения. Реестровый статус позволяет таким заказчикам использовать платформу StarGuard AI при построении корпоративных ИИ-контуров на базе российского ПО, обеспечивая централизованный контроль доступа к LLM, защиту данных и управление ИИ-сервисами.

StarGuard AI выступает единой точкой контролируемого доступа сотрудников, разработчиков и AI-сервисов к локальным и внешним LLM. Продукт анализирует запросы и ответы LLM, выявляет чувствительные данные и prompt-инъекции, поддерживает маскирование персональных данных и блокировку нежелательного контента. Платформа также обеспечивает разграничение доступа, аудит взаимодействия с моделями и контроль их потребления.

«Для корпоративного использования ИИ недостаточно просто предоставить сотрудникам доступ к моделям. Компаниям необходимо контролировать передаваемые данные, доступ к LLM и затраты на их использование. Включение StarGuard AI в реестр российского ПО расширяет возможности применения платформы в корпоративных и регулируемых ИТ-контурах», — отметил Никита Векессер, руководитель продуктов Nova AI и StarGuard AI в Orion soft.

StarGuard AI входит в линейку решений Orion soft для корпоративной ИИ-инфраструктуры наряду с Nova AIKubernetes-платформой для разработки и промышленной эксплуатации сервисов ИИ и машинного обучения на оборудовании заказчика.

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