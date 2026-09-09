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Sitronics KT успешно провела ходовые испытания нового безэкипажного катера «Странник 575»

В акватории Финского залива прошли ходовые испытания нового безэкипажного катера «Странник 575» разработки Sitronics KT (входит в Sitronics Group). Тестирование проводилось на базе Приморской учебно-научной базы Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). Об этом CNews сообщил представитель Sitronics KT.

Главной целью ходовых испытаний стала комплексная проверка судна на автономность и надежность работы всех систем под воздействием различных факторов – при потере связи или при нестабильном сигнале. Инженеры компании проверяли системы навигации и автономного управления, тестировали систему оптического видеоанализа, оценивали точность следования судна по заданным координатам, работу алгоритмов обхода препятствий. Кроме того, проводились испытания и на остойчивость судна с грузом при разной степени загрузки, тестирование на точность захода в гавань и удержание позиции у причала, а также переход на дистанционный режим управления.

Безэкипажный катер «Странник 575» представляет собой второе судно из гражданской линейки логистических БЭК разработки Sitronics KT для доставки грузов по внутренним водным путям и прибрежным морским акваториям. Длина корпуса составляет 5,7 метра, грузоподъемность – до 1 тонны груза, крейсерская скорость – 50 км/ч.

Уникальность судна – в автономной навигационной системе, разработанной ИТ-специалистами компании. Она позволяет выполнять задание без присутствия человека на борту: анализирует и отображает навигационные данные, обстановку вокруг судна, курс, скорость других судов и прочую информацию, необходимую для обеспечения безопасности движения. Оператор прокладывает маршрут и может в любой момент взять управление судном на себя через пульт дистанционного управления, если этого потребуют обстоятельства.

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Именно это судно будет задействовано Избирательной комиссией Архангельской области для перевозки бюллетеней для голосования на сентябрьских выборах в отдельные участковые избирательные комиссии. Доставка безэкипажным катером состоится в рамках соглашения АФК «Система» с ЦИК России, которое ранее подписали председатель совета директоров корпорации Владимир Евтушенков и председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

«Судно продемонстрировало высокую управляемость и устойчивость при выполнении маневров. Полученные разработчиками в ходе испытаний данные подтвердили соответствие характеристик судна проектным параметрам. Наш новый безэкипажный катер из серии «Странник» для логистических задач готов к эксплуатации. В ближайшее время он будет доставлен в Архангельскую область для перевозки избирательной документации», – сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

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