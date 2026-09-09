Sitronics KT успешно провела ходовые испытания нового безэкипажного катера «Странник 575»

В акватории Финского залива прошли ходовые испытания нового безэкипажного катера «Странник 575» разработки Sitronics KT (входит в Sitronics Group). Тестирование проводилось на базе Приморской учебно-научной базы Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). Об этом CNews сообщил представитель Sitronics KT.

Главной целью ходовых испытаний стала комплексная проверка судна на автономность и надежность работы всех систем под воздействием различных факторов – при потере связи или при нестабильном сигнале. Инженеры компании проверяли системы навигации и автономного управления, тестировали систему оптического видеоанализа, оценивали точность следования судна по заданным координатам, работу алгоритмов обхода препятствий. Кроме того, проводились испытания и на остойчивость судна с грузом при разной степени загрузки, тестирование на точность захода в гавань и удержание позиции у причала, а также переход на дистанционный режим управления.

Безэкипажный катер «Странник 575» представляет собой второе судно из гражданской линейки логистических БЭК разработки Sitronics KT для доставки грузов по внутренним водным путям и прибрежным морским акваториям. Длина корпуса составляет 5,7 метра, грузоподъемность – до 1 тонны груза, крейсерская скорость – 50 км/ч.

Уникальность судна – в автономной навигационной системе, разработанной ИТ-специалистами компании. Она позволяет выполнять задание без присутствия человека на борту: анализирует и отображает навигационные данные, обстановку вокруг судна, курс, скорость других судов и прочую информацию, необходимую для обеспечения безопасности движения. Оператор прокладывает маршрут и может в любой момент взять управление судном на себя через пульт дистанционного управления, если этого потребуют обстоятельства.

Именно это судно будет задействовано Избирательной комиссией Архангельской области для перевозки бюллетеней для голосования на сентябрьских выборах в отдельные участковые избирательные комиссии. Доставка безэкипажным катером состоится в рамках соглашения АФК «Система» с ЦИК России, которое ранее подписали председатель совета директоров корпорации Владимир Евтушенков и председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

«Судно продемонстрировало высокую управляемость и устойчивость при выполнении маневров. Полученные разработчиками в ходе испытаний данные подтвердили соответствие характеристик судна проектным параметрам. Наш новый безэкипажный катер из серии «Странник» для логистических задач готов к эксплуатации. В ближайшее время он будет доставлен в Архангельскую область для перевозки избирательной документации», – сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.