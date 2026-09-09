Села и трассы на высокой скорости: «МегаФон» усилил сеть в Курганской области

«МегаФон» расширил зону покрытия в Варгашинском, Сафакулевском и Щучанском районах Курганской области. Инженеры оператора активировали низко- и среднечастотные диапазоны, чтобы обеспечить прием и передачу сигнала даже в отдаленных частях населённых пунктов, где сейчас жители могут пользоваться мобильной связью и интернетом на скорости до 55 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В селе Сафакулево, расположенном на берегах трех озер, обновленная сеть обеспечивает увеличенную площадь покрытия на въезде в населённый пункт. Теперь местные жители и автомобилисты смогут с большим комфортом пользоваться навигацией и онлайн-сервисами, слушать музыку и смотреть видеоконтент.

Территория уверенного сигнала выросла и на границе с Челябинской областью — в селе Каясан и на автодороге в этом районе региона. Мобильный интернет обеспечит комфорт и продуктивность в пути: пассажиры смогут связаться с родными и коллегами, проложить маршрут или загрузить необходимые файлы.

В селе Мостовское инженеры оператора модернизировали оборудование, чтобы мобильная сеть была доступна не только для жителей самого населенного пункта, но и для водителей на проходящей рядом региональной дороге.

«В результате проведенных технических мероприятий новое качество связи стало доступно примерно 6 тыс. жителей Курганской области. Только в этих трех селах пользователи ежедневно скачивают более миллиона мегабайт интернет-трафика, а суммарная длительность голосовых вызовов превышает 10 тыс. мин. Теперь абоненты в Сафакулево, Каясане и Мостовском с большим комфортом смогут удаленно работать и учиться, общаться по видеосвязи, пользоваться государственными услугами онлайн», — сказал директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков.