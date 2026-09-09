Сахалинский бизнес стал чаще использовать ИИ в деловых переговорах

Платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», входящая в группу компаний МТС, оценила деловую активность организаций Сахалинской области в июне-августе 2026 г. и сравнила ее с аналогичным периодом 2025 г. В регионе продолжился тренд на активное применение функций на базе искусственного интеллекта, а самыми активными пользователями платформы стали образовательные организации и госсектор. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков «МТС Линк», летом 2026 г. жители Сахалинской области использовали ИИ в 4,5 раза чаще, чем летом 2025 г. Самыми популярными опциями на базе ИИ стали саммаризация (рост в 8 раз) и транскрибация (рост в 7 раз). Также вдвое чаще сахалинцы использовали ИИ-ассистента, который может самостоятельно анализировать видеоконференции и письменно фиксировать основные договоренности.

В целом, летняя деловая активность островитян за год возросла. Так, общее количество онлайн-мероприятий летом 2026 г. увеличилось на 26%. Количество онлайн-встреч на платформе выросло на 27%, а вебинары проводили на 11% чаще. Самыми активными пользователями платформы стали образовательные организации и государственные органы. В топ-3 отраслей также вошла промышленность.

«Использование ИИ-функций в бизнес-коммуникациях - растущий тренд. ИИ-ассистенты самостоятельно анализируют видеоконференции и письменно фиксируют основные договорённости – это экономит время и снижает трудозатраты. Поэтому платформа «МТС Линк» регулярно предлагает бизнесу Сахалинской области новые решения для автоматизации задач. Сейчас мы также тестируем ИИ-агентов, которые в будущем смогут еще больше облегчить труд человека», - сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.