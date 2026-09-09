Омичи все чаще прибегают к помощи ИИ-секретаря на совещаниях

ПАО «МТС» с помощью платформы для онлайн-коммуникаций «МТС Линк» проанализировала деловую активность жителей Омской области прошедшим летом. Омичи провели на 93% больше онлайн-мероприятий, чем годом ранее. В то же время коллеги на совещаниях почти в пять раз чаще использовали искусственный интеллект. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Почти в три раза чаще омичи во время онлайн-совещаний обращались к помощи ИИ-секретаря. Виртуальный ассистент отвечает на вопросы и может напомнить, что обсуждалось на встрече, какие решения приняли коллеги, какие задачи взяли в работу и так далее. Кроме того, жители региона в девять раз чаще просили нейросеть подвести резюме встречи и отправить всем участникам на почту, а также находили с помощью ИИ важные детали в записях. Частота использования на совещаниях различных эффектов видео, таких как замена и размытие фона, маски и аватары, цветокоррекция, умный зум, снизилась год к году на 13%.

Летом 2026 г. активнее остальных платформой пользовались государственные учреждения, высшие учебные заведения и промышленные предприятия.

«Не первый год мы видим интерес со стороны омских компаний и органов государственной власти к отечественным технологическим платформам для коммуникаций. С их помощью компании стремятся перевести бизнес-процессы в цифровой формат, сократить затраты времени и повысить результативность. Искусственный интеллект выполняет повторяющиеся задачи: формирует итоги встреч, выделяет основные темы обсуждений в чатах и тем самым ускоряет взаимодействие внутри команды и процесс обучения. Одновременно платформа обеспечивает защиту данных в соответствии с жесткими корпоративными требованиями», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.