Один из первых российских ИИ-стартапов Eora обновил структуру владения

Eora, один из первых ИИ-стартапов на российском рынке, разработчик платформ корпоративного RAG и ИИ-агентов, завершила сделку по обновлению структуры акционерного капитала. Средства инвесторов пошли на выкуп доли основателя Романа Доронина и в развитие компании. Оценка компании составила 300 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Eora.

В капитал Eora вошли Вячеслав Закусилов, Александр Долгов, ГК «КОРУС Консалтинг», а также ряд частных инвесторов. В 2023 г. акционером с долей 30% стал Роман Калинкин (ранее — управляющий партнер «Первый Бит»), уже более трех лет активно участвующий в развитии и стратегии компании. Роман Доронин, ранее занимавшийся в том числе операционным управлением, вышел из состава акционеров.

Сделка носит характер личных и стратегических инвестиций. Руководители ИТ-компаний, обладающие глубокой многолетней экспертизой по внедрению enterprise-систем для бизнеса разного масштаба, вложили собственные средства в технологию работы с векторными базами знаний и оценки эффективности ИИ-агентов, которую считают обязательной частью каждого будущего проекта в области управления корпоративными знаниями или создания ИИ-агентов. Для Eora это не только капитал, но и нематериальные вложения: понимание инвесторами рынка и доступ к пулу крупнейших корпоративных заказчиков.

Eora начала работать в области искусственного интеллекта в 2017 г. — задолго до бума генеративного ИИ — и является одной из первых компаний в этом секторе на российском рынке. Первыми проектами стали кастомные ИИ-внедрения для крупных корпоративных заказчиков. С приходом Романа Калинкина компания перешла от модели заказной ИИ-разработки к продуктово-платформенной стратегии.

В 2024 г. Eora вывела на рынок решение для контакт-центров на базе LLM и провела первые пилоты корпоративного RAG в закрытых контурах крупных компаний из таких отраслей, как телеком и банковский сектор, где критичны безопасность, права доступа и точность формулировок. Этот опыт лёг в основу продукта Eora RAG Platform. В 2025 г. совместно с «Авандок» был создан корпоративный ИИ-ассистент для работы с документами: RAG-модуль Eora интегрирован в систему электронного документооборота без изменения ядра продукта и рассчитан на развёртывание на тысячи пользователей. В 2026 г. Eora стала стратегическим партнером банка «Санкт-Петербург» по внедрению RAG и агентной системы в процессы банка. Сегодня среди клиентов — более 60 компаний разного масштаба и отраслей: Банк «Санкт-Петербург», сеть «ДоДо Пицца», «Магнит», «Колеса Даром», «Токио Сити», Lamoda и другие.

Eora развивает два продукта. Eora RAG Platform предназначена для создания единого слоя корпоративных знаний, на базе которого компании запускают ИИ-ассистентов и агентов. Eora Agentic Platform позволяет разворачивать ИИ-агентов и цифровых сотрудников внутри защищённого контура заказчика. Компания делает ставку на on-premise-развертывание, управление правами доступа и измеримый контроль качества ответов - требования, критичные для банков и крупных корпоративных заказчиков.

Зрелость платформ подтверждена внешними бенчмарками. В 2025 г. решение Eora заняло второе место в независимом бенчмарке RAG-систем RRNCB, продемонстрировав качество ответов на задачах, близких к реальной enterprise-документации (нормативные кодексы, ГОСТы, СНиПы, многошаговые вопросы и таблицы).

«Экономика проходит главный сдвиг за последние двадцать лет корпоративной автоматизации: меняется не инструмент, а сам объект внедрения. Раньше мы внедряли системы — функционал, формы, интеграции. Теперь нужно внедрять живую модель корпоративного контекста: знания, онтологию, агентов и правила ответственности. Преимущество получат те компании, которые научатся этим контекстом управлять», — сказал Александр Семенов, генеральный директор ГК «КОРУС Консалтинг», акционер Eora.

«Eora прошла путь от заказной AI-разработки до собственной платформы. Следующий этап масштабирование. Деньги в этой сделке не единственный и даже не главный ресурс: в капитал вошли люди, которые умеют продавать и внедрять сложные системы крупнейшим российским компаниям. Сейчас предстоит превратить накопленную за девять лет технологическую экспертизу в масштабируемый enterprise-бизнес», — сказал Роман Калинкин, акционер Eora.