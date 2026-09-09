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НТЦ «Аргус» упростил планирование нагрузки и обучения операторов контакт-центров в системе «Аргус WFM CC»

В системе «Аргус WFM CC» появились новые функции, которые помогают контакт-центрам точнее распределять операторов по активным линиям и быстрее планировать внутренние мероприятия. Система учитывает время работы групп, доступность сотрудников и параметры регулярного обучения, встреч, наставничества и аттестаций. Благодаря этому специалисты по планированию тратят меньше времени на ручную сверку графиков, а операторы не попадают в расписание на неактивные линии. Об этом CNews сообщили представители НТЦ «Аргус».

В контакт-центрах один оператор может работать сразу на нескольких линиях с разным графиком приема обращений. При этом в расписание нужно встроить обучение, наставничество, встречи и аттестации. Для планировщика это уже не набор отдельных ограничений, а единая операционная задача: совместить клиентскую нагрузку, доступность сотрудников и развитие команды так, чтобы контакт-центр сохранял нужный уровень сервиса. Новые механизмы системы «Аргус WFM CC» переносят эту логику в расписание и помогают формировать смены с учетом реальной работы контакт-центра.

Для каждой группы можно задать периоды, когда операторы обрабатывают обращения. При мультискильном планировании система распределяет рабочее время сотрудников только между активными в конкретный момент линиями. Если для оператора предусмотрено плавающее начало рабочего дня, «Аргус WFM CC» исключает смены, которые выходят за время работы соответствующей линии.

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Обновление также затронуло планирование внутренних мероприятий. Для них можно установить диапазон дат или выбрать режим «один раз в период». Обязательные активности автоматически включаются в расписание, необязательные назначаются при наличии свободного ресурса. В модуле также упрощены назначение мероприятий операторам, поиск и редактирование записей. Для групповых мероприятий задается минимальное и максимальное количество участников. Затем система «Аргус WFM CC» подбирает доступных операторов и назначает общее время с учетом параметров планирования, периодичности мероприятия и текущей загрузки. Функцию можно использовать для регулярного обучения, адаптации новых сотрудников, аттестаций и командных встреч.

«При составлении расписания специалисту приходится учитывать режим работы каждой линии, навыки операторов и внутренние активности. Новые механизмы переносят эту проверку в систему. Специалист задает правила, после чего АРГУС WFM CC формирует подходящие варианты без дополнительной ручной сверки», - сказал Никита Городчиков, руководитель направления WFM НТЦ «Аргус».

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