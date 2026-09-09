Новый релиз Security Vision 5: гибкое хранение событий, автоматизация обслуживания БД и развитие виджетов

Компания Security Vision представила очередное обновление платформ. Релиз расширяет возможности управления хранением и доступом к событиям, автоматизирует обслуживание базы данных, упрощает изменение типов событий и развивает сценарии работы с аналитическими виджетами и настройками платформы. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Горячее и холодное хранение событий

В платформе появилась настройка горячего и холодного хранения событий. Для типов событий можно задать период нахождения в горячем хранилище, срок хранения в холодном и последующее удаление. Это позволяет переносить архивные события на более медленные диски и гибко управлять сроками их хранения.

Разграничение событий и алертов в Multitenancy

Доступ к событиям и алертам теперь учитывает организацию пользователя. События и алерты, для которых указана организация, доступны в соответствии с организационной принадлежностью пользователя. Таким образом, механизм Multitenancy распространяется на данные событий и алертов.

Автоматизированное обслуживание базы данных

Добавлены системные настройки для автоматического обслуживания БД платформы: выполнение Vacuum, перестроение индексов и установка необходимых значений ключевых параметров производительности. Операции обслуживания можно выполнять по настроенному расписанию.

Настройки свойств и форм ввода

В форме ввода свойства типа «Файл» появилась настройка, запрещающая загрузку исполняемых файлов. Для многострочного свойства типа «Строка» с автоматической шириной предусмотрено значение «Не задано», которое возвращает поле к ширине на весь блок карточки. Для форм ввода и вывода свойств также добавлена подсветка синтаксиса кода.

Изменение типов событий без реиндексации

Состав свойств типа события теперь можно изменять без реиндексации хранилища: добавлять новые свойства и удалять существующие. Это упрощает изменение структуры типов событий при развитии модели данных.

Обновление раздела лицензирования

Обновлен интерфейс раздела лицензирования и добавлена отдельная страница с информацией о лицензии. Если лицензия отсутствует или срок ее действия завершен, соответствующая главная страница теперь отображается ещё до входа в платформу.

Развитие интерактивных виджетов

В виджетах добавлены действия, по выполнению которых открываются представления типа «Ссылка на внутренний URL». Также реализована возможность группировать объекты в кластеры по заданным условиям на базе постоянных и динамических значений: входных параметров, переменных и результатов блока.