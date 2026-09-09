MWS подтвердила совместимость платформы Octapi с Nova и zVirt от Orion soft

«МТС Web Services» (MWS) протестировала совместимость решения MWS Octapi с продуктами экосистемы инфраструктурного ПО Orion soft — Kubernetes-платформой Nova и платформой виртуализации zVirt. Об этом CNews сообщил представитель MWS.

В ходе сертификационных испытаний интеграционная платформа с ИИ-ассистентом MWS Octapi была развернута и протестирована в Kubernetes-платформе Nova 7.6.0 и платформе виртуализации zVirt 5.0.

Специалисты проверили ключевые сценарии: создание композитных интеграционных сценариев c помощью Low-Code/No-Code, работу различных протоколов OpenAPI, SOAP, GraphQL и других, а также безопасную аутентификацию пользователей и систем по OAuth 2.0 на платформе. Все тесты были успешно выполнены и подтвердили стабильность работы платформ Orion soft при интеграции.

«MWS Octapi используется для интеграции корпоративных систем, в том числе в крупных компаниях, которые переходят на отечественные решения, поэтому для наших заказчиков критично, чтобы платформа стабильно работала в средах, которые они уже используют. Тестирование подтвердило, что MWS Octapi полностью совместима с Nova Container Platform и zVirt, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры, и мы продолжим развивать техническое сотрудничество с Orion soft», — сказал директор по продукту MWS Octapi Евгений Лукин.

«Для наших заказчиков Enterprise-сегмента важны безопасность, управляемость и скорость при внедрении отечественного инфраструктурного ПО. Благодаря совместимости продуктов экосистемы Orion soft с платформой MWS Octapi бизнес сможет быстрее запускать интеграции, унифицировать подходы к API-менеджменту и снизить операционные риски при модернизации ИТ-ландшафта», — отметил лидер продукта Nova Container Platform в Orion soft Владимир Болвачев.