Мурманскую область стали чаще выбирать для краткосрочных визитов

Компания МТС с помощью собственной аналитической платформы «Геоэффект» проанализировала туристический поток в Мурманскую область летом 2026 г. Кольское Заполярье стали чаще выбирать для коротких поездок выходного дня. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков МТС, 55% гостей приезжали в Мурманскую область этим летом на 1-2 дня. Доля таких коротких поездок увеличилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 87% путешественников посетили регион с туристическими целями, еще 9% оказались на Кольском полуострове в рабочей поездке и 4% приезжали в гости к родным или друзьям. При этом 93% туристического потока пришлось на российских туристов, и только 7% на иностранных.

Традиционно наибольшее количество гостей прибыло из Санкт-Петербурга (13%), Москвы (11%) и регионов СЗФО (21%). Также аналитики отмечают, что несмотря на общее снижение туристического потока, отмечается рост интереса к Кольскому Заполярью со стороны жителей Свердловской области, Республики Башкирия и Дагестана. Среди иностранных туристов на 44% выросло количество гостей из Китая.

Аналитики отмечают, что чаще всего Мурманскую область посещали мужчины - их доля в общем турпотоке составила 58%. Наиболее многочисленную группу туристов составили люди 35-44 лет, а реже всего регион посещали пенсионеры старше 64 лет.

В дополнение к главным туристическим направлениям — Мурманску, Териберке и Терскому берегу — в текущем году отмечается рост интереса путешественников к саамской деревне «Самь-Сыйт», этнографическому музею под открытым небом, расположенному недалеко от города Оленегорск.

«Мурманская область обладает уникальным преимуществом — это ближайший к центральной России заполярный регион, куда можно быстро долететь ради ярких впечатлений: арктической кухни, морских прогулок или суровой красоты Териберки. Анализ больших данных помогает нам точнее понимать запросы путешественников и эффективно развивать цифровую инфраструктуру именно там, где это необходимо активным туристам даже во время коротких визитов. Платформа «Геоэффект» позволяет не просто считать количество гостей, а составлять их цифровой портрет. Используя такую аналитику, региональный бизнес сможет адаптировать сервис под новые аудитории, развивать инфраструктуру и делать Заполярье еще более гостеприимным для российских и иностранных путешественников», — сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.