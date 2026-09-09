МТС открыла оплату по QR-коду в Перу и Боливии

МТС объявила о запуске для физических лиц оплаты товаров и услуг в Перу и Боливии по QR-кодам национальных платежных систем с помощью приложения «Мой МТС». Оплата покупок возможна с карт российских банков в большинстве торговых точках каждой из стран.

МТС первой из российских компаний открыла пользователям приложения «Мой МТС» возможность оплачивать покупки по QR-кодам национальных платежных систем еще в двух странах Латинской Америки: Перу и Боливии. С помощью «Мой МТС» можно сканировать любые QR-коды в обеих странах и расплачиваться везде – от крупных торговых сетей и отелей до рынков и уличных торговцев.

В Перу действует единый национальный стандарт QR-кодов, который объединил все платежные приложения в стране и практически вытеснил наличные из повседневного обихода. В Боливии также внедрена единая система платежей через QR-коды, которая в 2026 г. достигла рекордных объемов и стала самым популярным платежным средством в стране, значительно потеснив наличные деньги. Оплата для россиян проходит абсолютно по привычному сценарию – в России с 1 сентября все операции завязаны на универсальный платежный код.

«Мы активно развиваем оплату по QR в Латинской Америке – одном из быстрорастущих направлений для российских туристов. Возможность платить по QR-коду напрямую в рублях без комиссии значительно облегчает пребывание в регионе. МТС первой запустила оплату по национальным QR-кодам сразу в двух крупных странах Латинской Америки – Перу и Боливии. Сервисы планирования путешествий отмечают этим летом наибольший рост бронирования отелей у россиян за рубежом именно в странах Латинской Америки. А Перу – безусловный лидер с пятикратным увеличением доли. Мы следим за всеми актуальными направлениями и стремимся сделать отдых россиян максимально комфортным и безопасным», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Для осуществления платежа нужно открыть приложение «Мой МТС», на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR-код на платежном терминале. Для быстрого доступа достаточно удерживать иконку приложения «Мой МТС» до появления всплывающего меню, где также необходимо выбрать «Оплата по QR-коду» и далее счет списания.

Оплачивать можно как с лицевых счетов абонентов, так и с карт российских банков по выгодному курсу. Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в местную валюту. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции. Максимальная сумма операции в Перу – до 770 тыс. руб., в Боливии – до 250 тыс. руб.

Платежи до 5 тыс. руб. проходят без SMS-подтверждения, то есть покупку можно совершить даже если у вас нет связи.

Оплата по QR-коду через «Мой МТС» доступна всем пользователям приложения. Войти в приложение можно с номером телефона любого оператора мобильной связи. Абонентам МТС доступна возможность совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к сети Интернет. География сервиса уже охватывает порядка 15 стран, включая главные туристические направления – Турцию, Египет, Вьетнам и Китай.