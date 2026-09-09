«МТС Линк» научилась распознавать голоса спикеров в переговорных комнатах

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, расширила возможности ИИ-ассистента для онлайн-встреч. Теперь система может разделять по голосам реплики нескольких участников, которые подключились к встрече из одной переговорной. Это позволяет получать более точную расшифровку и итоги встреч с указанием конкретных спикеров.

Во время гибридных совещаний несколько сотрудников нередко подключаются к онлайн-встрече из одной переговорной комнаты. Ранее их реплики в расшифровке отображались от имени одного участника — переговорной комнаты, поэтому было сложно определить, кто именно высказал ту или иную мысль или взял на себя задачу.

Новая функция основана на диаризации речи — технологии, которая разделяет голоса разных спикеров в аудиопотоке. Система анализирует акустические особенности голосов и определяет, какие реплики принадлежат одному и тому же человеку. Затем она группирует их и присваивает в расшифровке каждому голосу отдельное название — например, «Спикер 1» или «Спикер 2». После обработки записи организатор встречи может назначить каждому распознанному голосу имя конкретного сотрудника — выбрать пользователя из организации или указать имя вручную. Имя автоматически заменится во всех репликах спикера.

Если участники подключились к встрече из переговорной комнаты с помощью устройства «МТС Линк» Rooms или SIP-оборудования, система разделит голоса автоматически. В остальных случаях пользователь может запустить распознавание вручную после окончания встречи, отредактировав ее запись.

«Гибридный формат стал привычным сценарием для корпоративных коммуникаций: часть команды подключается удаленно со своих ноутбуков, а несколько сотрудников находятся в офисе и участвуют в обсуждении из переговорной. При этом компании хотят получать одинаково качественные и подробные материалы по итогам встречи независимо от способа подключения. Новая функция позволяет ИИ-помощнику точнее понимать ход разговора и учитывать вклад каждого участника. Это особенно важно, когда по итогам встречи формируются договоренности: сотрудники смогут видеть не просто содержание обсуждения, а понимать, кому назначена та или иная задача», — отметил руководитель ИИ-направления «МТС Линк» Дмитрий Крюков.

Функция находится в стадии бета-тестирования и подключается по запросу через персонального менеджера.

Ранее, в III квартале 2026 г., «МТС Линк» представила две новые функции ИИ-ассистента для онлайн-встреч: шаблоны резюме и вкладку «Задачи». Шаблоны позволяют сразу получать итоги в формате, который подходит под конкретный сценарий: планерку, мозговой штурм, собеседование и другие. А на вкладке «Задачи» автоматически отображаются все поручения, озвученные на встрече — с указанием ответственных и сроков.