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«МегаФон» усилил покрытие в Заводском и Северном районах Орла

«МегаФон» расширил 4G-сеть в 909-м квартале Заводского района и у Московского шоссе Северного района Орла. Модернизация базовых станций позволила сделать еще более надежной цифровую среду для жителей и гостей города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Максимальная скорость передачи данных в местах проведенных работ теперь может достигать 100 Мбит/с. Благодаря апгрейду оборудования жителям южной и северной частей Орла доступен более устойчивый сигнал для онлайн-работы, дистанционного обучения или оперативного получения цифровых услуг.

Планомерная работа по укреплению цифрового контура областного центра вызвана растущим потреблением контента в сети: именно жители Орла генерируют основной объем голосового и интернет-трафика. Согласно обезличенным данным МегаФона, на орловцев приходится около 70% переданных данных, что подтверждает высокую востребованность цифровых услуг.

«Улучшение покрытия телеком-сети в Орле — не просто красивые цифры построенных базовых станций, это реальный вклад в улучшение качества жизни местных жителей. Для нас важно, чтобы и в больших городах, и в небольших населенных пунктах люди могли быстро воспользоваться необходимыми цифровыми сервисами, вызвать экстренные службы или связаться с близкими», — сказал Сергей Ивочкин, директор «МегаФона» в Орловской области.

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Усиление сети в Заводском и Северном районах стало закономерным продолжением работы по развитию инфраструктуры в областном центре. Ранее специалисты оператора также установили новое оборудование в микрорайоне Зареченском в Орле.

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