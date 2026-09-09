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«МегаФон» прокачал связь в Курчатове

Инженеры «МегаФона» запустили новые телеком-объекты в Курчатове, третьем по величине городе Курской области. В городе-спутнике Курской атомной станции проживают около 38 тысяч человек, для которых связь стала заметно надежнее, а оформление новых номеров и подключение дополнительных опций – еще удобнее.

На новых базовых станциях связисты использовали сочетание разных частотных диапазонов и настроили оборудование так, чтобы обеспечить равномерное покрытие сети и стабильный сигнал. Телеком-оборудование установили в нескольких точках центра города, где сосредоточены основные жилые массивы, учебные, административные и государственные учреждения.

Рядом находится и одно из любимых мест отдыха курчатовцев – парк «Теплый берег», протянувшийся вдоль живописного берега «Курского моря». Теперь во время прогулок горожане могут с большим комфортом общаться с близкими по телефону. Это особенно важно во время массовых мероприятий, когда нагрузка на сеть увеличивается: ближайшее из событий, День города, пройдет во второе воскресенье сентября.

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«Курчатов выступает драйвером развития прилегающих территорий. Здесь традиционно высокий уровень образования и повышенные стандарты благоустройства. Мы сделали все, чтобы услуги связи также соответствовали высоким запросам горожан: провели масштабную кампанию по модернизации телеком-инфраструктуры, открыли в салон связи, чтобы жители могли с комфортом заменить SIM-карту, купить смартфон, решить вопрос с переносом номера или подключением дополнительных опций. Все теперь можно сделать в одном месте, которое находится в доступной для горожан локации», – сказал директор «МегаФона» в Курской области Алексей Постников.

Салон связи «МегаФона» расположен в центре Курчатова в районе крупного жилого и торгового массива – на улице Энергетиков, 58.

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