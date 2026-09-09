«МегаФон» подключил к мобильной сети небольшие поселения на юге Удмуртии

Для жителей 14 небольших населённых пунктов Удмуртии «МегаФон» развернул мобильную сеть. Благодаря этому ещё около 3 тыс. сельчан получили доступ к голосовой связи и передаче данных в смартфонах.

Работы по обеспечению связью сельского населения были проведены в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» в 8 районах Удмуртии. В программу вошли населённые пункты, в которых в основном проживает от 100 до 300 человек.

Телеком-покрытие появилось в следующих населенных пунктах: Вавожский район — село Брызгалово; Воткинский район — деревня Катыши; Завьяловский район — деревни Верхняя Лудзя, Ожмос-Пурга, Сапарово, починок Мирный; Камбарский район — деревня Мазунинское лесничество, станция Армязь; Малопургинский район — деревня Гужношур; Можгинский район — деревня Каменный Ключ; Сарапульский район — деревни Нижний Бугрыш и Пентеги; Увинский район — деревня Ольховка, село Вишур.

Теперь жители этих территорий могут уверенно пользоваться смартфонами для общения с родными и коллегами, доступа к цифровым сервисам. Скорости мобильного интернета будет достаточно, чтобы получать и отправлять электронную почту, использовать соцсети и мессенджеры, обращаться к порталу «Госуслуги».

«Мы развиваем телеком-инфраструктуру Удмуртии, используя различные подходы. За счет собственных инвестиций строим объекты связи и модернизируем действующую сеть, участвуем в региональных конкурсах и программах, чтобы стирать “белые пятна” на мобильной карте республики. Запуск сети для трех тысяч человек в населенных пунктах на юге региона откроет новые возможности для общения, работы и образования», — отметил директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Также на территории данных населённых пунктов стали доступны услуги еще одного оператора – Yota.