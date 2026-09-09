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«МегаФон» обновил сеть в одном из самых качающих городов Ямала

Инженеры «МегаФона» модернизировали оборудование в Муравленко — одном из самых качающих городов Ямала. Изменения затронули Центральный микрорайон, где теперь доступны более стабильная голосовая связь и мобильный интернет на скорости до 80 Мбит/с.

Муравленко является одним из самых качающих городов Ямала, уступая по объему переданных данных за месяц лишь Новому Уренгою и Ноябрьску. Модернизация телеком-оборудования учитывает возрастающую нагрузку на телеком-инфраструктуру и позволяет обеспечить уверенную связь как на открытых пространствах, так и внутри зданий.

Улучшенное покрытие уже могут оценить жители Центрального микрорайона города: устойчивый сигнал доступен во время прогулки в сквере, обеда в кафе или тренировки на стадионе. Максимальная скорость передачи данных после апгрейда сети составляет до 80 Мбит/с, а благодаря дополнительной настройке параметров обеспечивается мгновенное соединение без задержек.

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«Улучшение качества связи в Центральном микрорайоне Муравленко стало ответом на возрастающие потребности наших абонентов. Жители города активно используют социальные сети, работают дистанционно и применяют искусственный интеллект для решения бытовых задач. Теперь интернет-серфинг стал еще более комфортным, а звук при голосовом вызове — более четким», — сказал директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.

С начала года апгрейд телеком-инфраструктуры затронул Салехард, Надым, Губкинский и другие территории Ямала. В общей сложности специалисты оператора уже построили и модернизировали около 50 базовых станций в округе.

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