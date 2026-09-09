Лев Толстой ответит в чате с «Алисой AI» — пользователи смогут побеседовать с писателем и стать героями его произведений

В честь дня рождения Льва Толстого в чате с «Алисой AI» и «Яндекс Станциях» появилась возможность пообщаться с писателем. Пользователи могут задать Толстому вопрос по интересующей теме, а благодаря воссозданному голосу — услышать, как мог бы звучать сам писатель. Кроме того, в чате с «Алисой AI» можно самому оказаться внутри произведений Толстого: пройти игры по знаменитым сюжетам и решить, как будут развиваться судьбы героев. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В чате с «Алисой AI» пользователи могут выбрать ИИ-персонажа Толстого, а затем спросить его о жизни и творчестве, попросить совета или обратиться с повседневным вопросом. Толстой продолжит беседу цитатой из своих произведений или дневников, подходящей под тему разговора. Например, на вопрос о погоде ИИ-персонаж Толстого может ответить: «Погода нынче чудная. Только купаться нельзя. Очень холодно по ночам». А на вопрос о воспитании детей писатель может посоветовать: «…советую вам говорить ребенку всю правду, как вы ее понимаете. Из этого ничего, кроме добра для ребенка, не может вытти».

Продолжить общение с писателем можно вслух — ответы прозвучат воссозданным голосом Толстого. Для этого специалисты «Яндекса» проанализировали архивные записи писателя, выбрали наиболее сохранившиеся фрагменты и очистили их от шумов и помех. Затем они адаптировали модель синтеза речи Яндекса, чтобы она могла передавать особенности звучания и интонации голоса писателя. Благодаря этому голосовой диалог с Толстым создает ощущение настоящей беседы с писателем. Услышать Толстого можно в голосовом режиме в чате с «Алисой AI» или в «Яндекс Станциях» — достаточно сказать «Алиса, позови Льва Толстого».

В чате с «Алисой AI» пользователи также могут оказаться внутри произведений Толстого и повлиять на судьбы его героев. В играх по вселенной Толстого можно принимать решения за персонажей и развивать знакомый сюжет по-своему: например, придумать, как Наташа Ростова познакомится с Андреем Болконским, или помочь Жилину из «Кавказского пленника» сбежать от горцев. «Алиса AI» сгенерирует продолжение с учетом ответов, поэтому один и тот же сюжет у разных пользователей может развиваться по-разному. Диалогом можно поделиться с друзьями, чтобы сравнить получившиеся истории.

В честь дня рождения Толстого в «Яндекс Картах» также появилась 3D-модель усадьбы Льва Толстого «Хамовники» в Москве. Пользователи могут рассмотреть здания на территории усадьбы и найти три тематические детали, связанные с жизнью и творчеством писателя. Возле самой усадьбы будут ездить роверы «Яндекса» с цитатами из дневников Толстого.

Помимо этого, «Яндекс» продолжает работать с архивами Толстого в рамках сотрудничества с Государственным музеем-заповедником Л. Н. Толстого. На портале «Слово Толстого» уже можно фильтровать фотографии из архива писателя по жанрам: например, отдельно смотреть портреты или пейзажи. Yandex Cloud систематизировал более 20 тыс. фотографий, классифицировал их по жанрам, а затем вместе с музеем провёл разметку снимков, чтобы сохранить важные детали при обработке. На следующем этапе нейросети «Яндекса» помогут распознать людей на фотографиях и объединить связанные снимки. Оцифрованные материалы станут частью цифрового наследия Толстого и помогут сделать архив писателя доступнее для исследователей и всех, кто интересуется его творчеством.

Пообщаться с Толстым и пройти квесты в чате с «Алисой AI» можно с 9 по 14 сентября. Сделать это можно в приложениях «Алиса AI», «Яндекс — с Алисой AI» и в «Яндекс Браузере».