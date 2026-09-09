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ГК «Юзтех» подписала меморандум о сотрудничестве с Bahwan Saudi

ГК «Юзтех» объявила о подписании меморандума о сотрудничестве с Bahwan Saudi. Этим группа расширяет партнерскую сеть в Саудовской Аравии и регионе GCC. Сотрудничество открывает новые возможности для внедрения ИТ-решений на рынках Ближнего Востока.

Для ГК «Юзтех» это важный шаг в развитии регионального партнерства и совместной реализации технологических проектов. Саудовская Аравия продолжает цифровую трансформацию в рамках Saudi Vision 2030, и для рынка все большее значение приобретают партнерства, которые помогают переходить от стратегических задач к работающим решениям и устойчивому внедрению.

Bahwan Saudi работает в Саудовской Аравии как часть экосистемы Bahwan CyberTek — международной компании в сфере цифровой трансформации. Ключевые направления ее работы — предиктивная аналитика, цифровой клиентский опыт, управление цифровыми цепочками поставок, ИИ, Smart City, дорожная и информационная безопасность, разработка ПО и системная интеграция.

Меморандум открывает возможности для совместных проектов в области генеративного ИИ, интеграции данных, цифровой инфраструктуры, Smart City, Smart Manufacturing и операционной автоматизации.

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«Партнерство с Bahwan Saudi дает нам возможность дополнять компетенции друг друга и реализовывать для клиентов более комплексные технологические решения. Для ГК «Юзтех» это также важный шаг в расширении региональной модели сотрудничества и развитии нашей работы в GCC», — отметила Рузан Арутюнян, директор по международному развитию региона Ближнего Востока, ГК «Юзтех».

Подписание меморандума отражает последовательную работу ГК «Юзтех» по развитию присутствия в MENA и созданию партнерств, помогающих применять современные технологии для локализации и повышения устойчивости государственных организаций и отраслевых лидеров региона.

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