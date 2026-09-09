ГК Steplife запустила полностью локализованное производство протезов стоп

Производитель бионических протезов Группа компаний Steplife объявила о запуске полностью локализованного производственного цикла протезов стоп Steplife Cross и Steplife Cross Low из высокопрочного углепластика. С этой целью компания вводит в эксплуатацию новую производственную площадку в промышленной зоне на востоке Москвы (точный адрес по условиям безопасности не разглашается). На площадке будет осуществляться изготовление ключевых деталей и комплектующих для протезов. После выхода нового предприятия на проектную мощность, Steplife планирует выпускать до 10 тыс. углепластиковых протезных стоп различных моделей и до 1 тыс. бионических протезов и коленных модулей ежегодно. Об этом CNews сообщили представители ГК Steplife.

На сегодняшний день на новой производственной площадке введена в эксплуатацию линия автоклавного производства. Она обеспечивает полный цикл формования и полимеризации композитных деталей из углепластика для протезов стоп. Здесь же организован участок высокоточной токарно-фрезерной обработки деталей из титана, стали и алюминия.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), стендовые испытания и внутренние тестирования продукции будут по-прежнему проходить в цехах штаб-квартиры компании на территории инновационного центра «Сколково». Финальная сборка изделий будет осуществляться в «Сколково» и на других предприятиях производственной экосистемы ГК Steplife.

«До недавнего времени наиболее сложные химические и токарно-фрезеровочные работы по нашей технической документации проводились силами наших партнеров на основе единой модульной производственной системы Steplife, - сказал генеральный директор ГК Steplife Иван Худяков. – География производства включала в себя предприятия, находящиеся, в том числе, и за пределами России. С вводом в эксплуатацию новой площадки, мы значительно снизили необходимость обращения к нашим зарубежным партнерам. Это позволит нам в сжатые сроки существенно увеличить объемы выпуска продукции. Данное событие стало завершающим этапом формирования полностью локализованного производственного цикла протезов стоп. Сегодня мы располагаем собственной инфраструктурой, обеспечивающей выпуск ключевых компонентов на территории России. При этом мы не планируем отказываться от сотрудничества с другими странами. Диверсификация производства была и остается важной частью нашей стратегии».

Реализацию производственного проекта осуществляет АО «Хэнди Роботикс», входящее в Группу компаний Steplife. Компания специализируется на разработке и производстве медицинских изделий, роботизированных систем и высокотехнологичного оборудования для реабилитационной отрасли.