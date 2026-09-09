ГК ФСК запустила собственную платформу ИИ-агентов

Группа компаний ФСК, один из российских девелоперов, запустила собственную агентскую ИИ-платформу «Камертон». Решение призвано обеспечить системную трансформацию ключевых бизнес-процессов компании. Внедренные ИИ-агенты взяли на себя трудоемкие и повторяющиеся операции, которые ранее отнимали значительную часть рабочего времени специалистов. Об этом CNews сообщили представители ГК ФСК.

Система разработана силами внутренней команды компании. На первом этапе внедрения, который длился четыре месяца, сформировано 84 ИИ-агента, обработано 14,61 тыс. рабочих задач, при этом доля успешных решений достигла 97,7%. Половина задач закрывается быстрее чем за 90 сек.

В настоящий момент агенты функционируют по трем ключевым направлениям — от отраслевого сметного ядра до персональных ассистентов сотрудников. На сметные модули приходится порядка половины всей нагрузки платформы; самый востребованный из них выполнил 2,61 тыс. запросов с успешностью 99,4%. Опыт лучших специалистов консолидирован в типовые методики — проверка предложений подрядчиков, расчет показателей по объектам, оформление претензий, — и каждая из них может быть подключена к любому агенту. Обработка сканов строительной документации ведется на собственных серверах компании без передачи данных во внешние сервисы.

«Камертон» — это рабочий инструмент, который усиливает сотрудников, а не заменяет их. Каждый агент — цифровой помощник в рабочем мессенджере с привычным пользовательским сценарием. Сотрудник обращается к нему как к коллеге: «проверь это коммерческое предложение против сметы», «подготовь презентацию по объекту» - агент читает документы, распознаёт сканы, производит расчеты и возвращает в чат готовый файл.

«Получается, что платформа — это совокупность самостоятельных AI-решений, каждое из которых заточено под конкретную задачу. Более того, подразделения собирают на ней собственные мини-приложения под повседневные задачи — расчетные калькуляторы, дашборды, рабочие страницы с историей заявок. Первые 84 агента — результат стартовых запусков. Следующий этап — масштабирование и интеграция с внутренними программами компании, чтобы у каждого сотрудника появился свой цифровой ассистент. Такой подход позволяет строить корпоративную AI-операционную систему», — сказал директор по цифровой трансформации ГК ФСК Сложеникин Алексей.

Создание собственной агентской ИИ-платформы в ГК ФСК — пример системного подхода к цифровой трансформации, когда искусственный интеллект внедряется не как отдельный эксперимент, а как производственная система, встроенная в ежедневные бизнес-процессы.